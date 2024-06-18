Yemen'deki Husiler, saldırıları durdurmanın Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti

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Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı gemilere yönelik saldırılarını durdurmanın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uygulanan "saldırıya" ve İsrail kablukasına son verilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Husilerin siyasi bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Askeri operasyonlarımız etiktir ve insan haklarını ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır. Gazze'ye yönelik saldırı durdurulmadıkça ve Gazze sakinlerine yönelik abluka kaldırılmadıkça durmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD'nin söz konusu saldırıları terör olarak nitelendirmesinin ve Gazze'de olup bitenlerle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etmesinin amacı, İsrail'in Gazze'de ABD desteğiyle uyguladığı gerçek terörizmden dikkatleri başka yöne çekmektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Taleplerinin adil, mantıklı ve net olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırı durdurulup, abluka kaldırılırsa askeri operasyonlarımızı durduracağız." denildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.