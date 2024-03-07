Yemen'e gönderilen BM uzmanları, İngiliz gemisi Rubymar'ın durumunu değerlendirmek üzere ulaştı - Son Dakika
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Yemen'e gönderilen BM uzmanları, İngiliz gemisi Rubymar'ın durumunu değerlendirmek üzere ulaştı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin saldırısı sonucu Kızıldeniz'de batan İngiliz gemisi Rubymar'ın durumunu değerlendirmek üzere gönderilen Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Yemen'e ulaştığını duyurdu. Yemen hükümeti, çevre felaketinin yansımalarını değerlendirmek ve gemiyi kurtarmak için BM ve uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam ettiğini belirtti. Çin'in de bu süreçte önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

07.03.2024 21:59
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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin saldırısı sonucu Kızıldeniz'de batan İngiliz gemisi "Rubymar"ın durumunu değerlendirmek üzere gönderilen Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Yemen'e ulaştığını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Su ve Çevre Bakanı Tevfik eş-Şercebi, Çin'in Yemen Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Shao Zheng ile bir araya geldi.

Şercebi, görüşme sırasında Rubymar gemisinin batmasından kaynaklanacak çevre felaketinin yansımalarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için gönderilen BM uzmanlarının Yemen'e ulaştığını belirtirken uzmanların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hükümetin, kirlilikle mücadele ve gemiyi kurtarmak için plan ve programlar geliştirmek üzere ortaklık konusunda BM ve uluslararası toplumla istişarelerini sürdürdüğünü ifade eden Şercebi, ulusal acil durum planının devreye sokulduğunu ve kirliliği izlemek ve periyodik numuneler almak üzere uzmanlardan oluşan saha ekiplerinin bölgeye ve plajlara konuşlandırıldığını dile getirdi.

Bu ciddi çevresel tehdidin kontrol altına alınmasında Çin'in rolünün önemini vurgulayan Şercebi, uluslararası toplumun eylemlerinin, gemiye ulaşılması, durumun değerlendirilmesi ve kurtarma operasyonunun başlatılması için yardım sağlayacağını umduklarını kaydetti.

Husilerden İngiliz gemisi Rubymar'a saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait "Rubymar" adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adaları'na yöneldiği belirtilmişti.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

Hükümet, 2 Mart'taki açıklamasında ise Rubymar'ın "hava koşulları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle" Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'e gönderilen BM uzmanları, İngiliz gemisi Rubymar'ın durumunu değerlendirmek üzere ulaştı - Son Dakika

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