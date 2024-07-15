Yemen Hava Yolları, 9 yıl aradan sonra Aden-Dubai uçuşlarını yeniden başlattı - Son Dakika
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Yemen Hava Yolları, 9 yıl aradan sonra Aden-Dubai uçuşlarını yeniden başlattı

Yemen'in Aden kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasındaki uçuşlar, 9 yıl aradan sonra Yemen Hava Yolları tarafından tekrar başlatıldı. Husiler ile ordu güçleri arasındaki savaş sebebiyle uzun süredir yapılmayan uçuşlar, Aden-Dubai hattında haftada 2 sefer olarak gerçekleştirilecek. Yemen Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Muhammed ise yakın zamanda Katar, Dubai ve bazı Afrika ülkelerine seferler düzenleyeceklerini duyurmuştu.

15.07.2024 18:05
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Yemen'in Aden kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasındaki uçuşların, 9 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.

Yemen Hava Yolları Hukuk İşleri Müdürü Bessam Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Hava Yolları'nın bugün itibariyle Aden-Dubai arasında uçuşlara başladığını belirtti.

Yemen'de Husiler ile ordu güçleri arasındaki savaş sebebiyle 9 yılı aşkın süredir ülkeden BAE'ye uçuşların yapılmadığına dikkati çeken Nasır, geçici başkent Aden ile Dubai arasında haftada 2 uçuş olacak şekilde bugün seferleri başlattıklarını ifade etti.

Yemen Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Muhammed ise geçen ay yaptığı açıklamada, yakında Katar ve Dubai'nin yanı sıra bazı Afrika ülkelerine seferler başlatacaklarını duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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