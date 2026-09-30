Yemen ordusu son 24 saatte Husilere yönelik 414 operasyon düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen ordusu son 24 saatte Husilere yönelik 414 operasyon düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Ordusu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, son 24 saatte Husilerin askeri takviyelerine yönelik 414 hassas hedef alma operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda Husi unsuru ve teçhizatı etkisiz hale getirilirken Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen ordusu, son 24 saatte gerçekleştirilen 414 operasyonla Husilere ait unsurların ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Ordusu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz, son 24 saat içinde Husilerin askeri takviyelerine ve kapasitelerine yönelik 414 hassas hedef alma operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Nuzeyli, "Hükümet güçlerinin bu hedef almalarda çeşitli cephelerde modern ve farklı imkanlar kullandığını" belirterek, operasyonların Husilere ait çok sayıda unsur ve teçhizatı etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Husilerden söz konusu açıklamalara ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
OperasyonPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Hollanda’da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı
Trabzonspor’dan Manchester United’a çağrı: İndirim yapın, satın alalım Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
00:13
Cristiano Ronaldo’dan Jorge Jesus’a rest
Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest
00:07
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
23:26
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
23:09
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 04:26:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen ordusu son 24 saatte Husilere yönelik 414 operasyon düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei