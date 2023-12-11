Yemenli sürücüye ev hapsi kararı

Beyoğlu'nda dün otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Yemen uyruklu sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Avni Caddesi'nde dün Musaeed Ahmed Musaeed'in kullandığı 34 DES 817 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer (71) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Yemen'de eski bakan olan babasının tedavisi nedeniyle Türkiye'ye geldiğini belirten sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ederken Yemen uyruklu sürücü hakkında ev hapsi tedbirinin uygulandığı öğrenildi.

Şüphelinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü az önce tarafımızı arayarak Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu, müvekkilimiz hakkında ev hapsi uygulanacağını bildirdi. Savcılık karar değiştirmiş, biz de itiraz edeceğiz. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.