Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasını halkın haber alma hakkına müdahale saydı - Son Dakika
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Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasını halkın haber alma hakkına müdahale saydı

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Yeneroğlu, Halk TV\'ye kayyım atanmasını halkın haber alma hakkına müdahale saydı
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, müdahalenin halkın haber alma hakkını elinden aldığını, buna sessiz kalanların sırası geldiğinde kendileri için konuşacak kimse bulamayacağını ifade etti.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, müdahalenin halkın haber alma hakkını elinden aldığını ve sessiz kalanların da ileride kendilerini savunacak kimseyi bulamayacağını ifade etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayyım bu ülkede bir yönetim tekniğine dönüştü. Seçimle kazanılamayanı yargı eliyle almak, eleştireni susturmak, geri kalanı korkutmak. Bugün Halk TV'nin izleyicisi olsun olmasın, haber alma hakkı elinden alınan bu milletin tamamıdır. Buna sessiz kalan, sırası geldiğinde kendisi için konuşacak kimse bulamayacak."

Kaynak: ANKA
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