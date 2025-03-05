Yeni Anne ve Babayı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Yeni anne olan doktor ile mühendis eşi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Sakarya'da geçirdikleri kaza sonrasında hayatlarını kaybeden yeni anne baba olan çift, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyolda gişelerdeki beton bariyerlere çarpma sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç mühendis Selman Güngör ile 5 gün önce doğum yapan kadın hastalıkları doktoru Yonca Haymana Güngör, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Büyük Cami'de yan yana getirilen genç çiftin cenaze programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve Düzceliler katılım sağladı. İlk Genç Mühendis Selman Güngör'ün namazı kılınırken, daha sonra Dr. Yonca Haymana Güngör'ün cenaze namazı kılındı. Genç çiftin cenazeleri daha sonra Köprübaşı Ömer Efendi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.