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Yeni Asgari Ücret Tepkileri Büyüyor

Yeni Asgari Ücret Tepkileri Büyüyor

Prof. Dr. Aziz Çelik, 22 bin 104 liralık asgari ücreti yetersiz ve ciddiye alınamaz buldu.

25.12.2024 13:14
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Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA) - Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler sürerken Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Profesörü ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çelik, "Yeni asgari ücret üzerinde konuşulacak hiçbir şey yok. Ne söylenirse boş. Bu miktarın analizini yapmak anlamsız. Ciddiye alınabilecek bir miktar değil. Nereden baksan yetersiz. Sermaye çevrelerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının istediği oranı geçemedi" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ'in katılmadığı son toplantısıyla yeni asgari ücreti açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu.

"Komisyonun toplandığını sanmıyorum"

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Profesörü ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun "apar topar" toplanmasını eleştirdi. Çelik, "Komisyonun toplandığını sanmıyorum. Bakan geldi ve açıkladı. Komisyon toplantısı demek müzakere demek. Hükümet geldi, açıkladı. İşveren de kabul etti" dedi.

"Ciddiye alınabilecek bir miktar değil"

"Yeni asgari ücret üzerinde konuşulacak hiçbir şey yok. Ne söylenirse boş" diyen Çelik, yeni asgari ücretin sermaye çevrelerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının istediği oranı geçemediğini sözlerine ekledi. Asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin değil de sermayenin beklentisinin esas alındığını söyleyen Çelik, "Bu miktarın analizini yapmak anlamsız. Ciddiye alınabilecek bir miktar değil. Nereden baksan yetersiz."

"Devletin kendi çalıştırdığı insanlara asgari ücret olarak bir miktar verip..."

Türkiye'de özel sektör asgari ücreti, kamu işçisi asgari ücreti ve asgari memur maaşı olarak üç ayrı asgari ücretin uygulanacağını söyleyen Çelik, şunları söyledi:

"Asgari ücret esas olarak özel sektörde uygulanacak. Çünkü kamu işçileri asgari ücreti almıyorlar. Onlar toplu sözleşme ile belirlenen asgari ücret alıyorlar. Onların asgari ücreti de şu anda brütü 40 bin lira civarında. Bu yılbaşında enflasyon oranında artacak. Bir yanda devlet kendi çalıştırdığı işçiye en düşük 40 bin liraya yakın para verecek, özel sektörde ise 22 bin lira verilmesini sağlayacak. Ayni şey memurlar için geçerli. En düşük devlet memurunun maaşı 39 bin lira. Bu da yüzde 10-12 civarında artacak. Bir sosyal hukuk devletinde üç tane asgari ücret olmaz. Devletin kendi çalıştırdığı insanlara asgari ücret olarak bir miktar verip, özel sektörde çok daha düşük bir asgari ücreti verilmesi kabul edilemez. Bunun birbirine denk olması gerekir."

"Asgari ücret biraz daha yüksek olur diye beklenti vardı"

Tepki çeken 22 bin 104 liralık yeni asgari ücrete ilişkin kamuoyunda bir beklenti olduğunu söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kamuoyunda beklenti yükseldiği için hükümet marjlarını biraz daha zorlar bu tepkiyi dikkate alır ve asgari ücret biraz daha yüksek olur diye beklenti vardı Toplantı öncesinde konuşulan zam oranları yüzde 37-38 gibi kulisler konuşuluyordu. Asgari ücretin biraz daha yüksek olabileceği bekleniyordu. O yüzden 22 bin olabilecek en düşük miktardı. Bunun yaratmış olduğu büyük bir tepki var. Bir sene boyunca da zam yapılmayacağı için beklenti çok artmıştı. Ciddi bir kamuoyu tepkisi var. Ama seçim olmadığı için bunu göze aldılar diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Kocaeli Üniversitesi, Asgari Ücret, Aziz Çelik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Asgari Ücret Tepkileri Büyüyor - Son Dakika

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