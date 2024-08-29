Yeni atanan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

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(ANKARA) - Yeni atanan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlayacak olan yeni büyükelçileri bugün Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasanss, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.