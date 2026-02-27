Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti

Zonguldak'ta akü takviyesi sırasında hareket eden hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kente yeni atandığı öğrenilen genç öğretmenin ölümü büyük üzüntü yarattı.

AKÜ TAKVİYESİ SIRASINDA FACİA

Kaza, 25 Şubat'ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.'ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, başka bir araca akü takviyesi yapıldığı sırada aniden hareket etti.

Kontrolden çıkan araç önce çöp konteynerine çarptı, ardından yoldan geçen Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27), Berna K. (19) ve takviye işlemine yardım eden Mehmet Özgür C.'ye (45) çarptı.

GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Zonguldak'a öğretmen olarak yeni atandığı belirtilen Melike Arıkan, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Yığılca ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Arıkan'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın detaylarını araştırıyor.