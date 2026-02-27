Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti

Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
27.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta akü takviyesi sırasında hareket eden hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kente yeni atandığı öğrenilen genç öğretmenin ölümü büyük üzüntü yarattı.

AKÜ TAKVİYESİ SIRASINDA FACİA

Kaza, 25 Şubat'ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.'ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, başka bir araca akü takviyesi yapıldığı sırada aniden hareket etti.

Kontrolden çıkan araç önce çöp konteynerine çarptı, ardından yoldan geçen Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27), Berna K. (19) ve takviye işlemine yardım eden Mehmet Özgür C.'ye (45) çarptı.

GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Zonguldak'a öğretmen olarak yeni atandığı belirtilen Melike Arıkan, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Yığılca ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Arıkan'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın detaylarını araştırıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • batu kork batu kork:
    Allah rahmet eylesin ailesinin başı sagolsun 1 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:52:31. #7.11#
SON DAKİKA: Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.