Yeni Balık Türüne 'Sanae' İsim Verildi

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Çinli araştırmacılar, yeni keşfedilen balık türünü, yüzündeki benzer desenlerden dolayı ünlü "Prenses Mononoke" animasyon filminin başkahramanı San'dan esinlenerek "Sanae" olarak adlandırdı.

Güney Çin Denizi Oşinografisi Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi, Cıciang Üniversitesi ve Çin Okyanus Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ortak çalışmada yeni bir balık türü keşfedildi.

Söz konusu balığın "Branchiostegidae" familyasına ait derin deniz balığı olduğunu belirleyen araştırmacılar, balığın yeni tür statüsünü teyit etmek için genetik analiz yöntemini kullandı.

Araştırmacılar, yaklaşık 600 metre derinlikte yaşayan bu balık türüne, dünyaca ünlü animasyon filmi Prenses Mononoke'nin başkahramanı San'a benzerliğinden dolayı "Sanae" ismini verdi.

Hayao Miyazaki'nin 1997 yapımı dünyaca ünlü Prenses Mononoke filmi, gişede 120 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.

Başkarakter Prenses San ise filmde doğa ile insan arasındaki savaşı temsil eden, yüzünde kırmızı savaş boya desenleri bulunan savaşçı prenses olarak yer alıyor.

Araştırmanın sonuçları "ZooKeys" isimli dergide yayımlandı.