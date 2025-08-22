Yeni Bitki Türü: Konya Sümbülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Bitki Türü: Konya Sümbülü

Yeni Bitki Türü: Konya Sümbülü
22.08.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Osman Tugay, Toros Dağları'nda keşfettikleri yeni bitki türüne 'Konya Sümbülü' adını verdi.

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay ve ekibi tarafından Konya'daki Toros Dağları'nda keşfedilen bitki türü, bilim dünyasına kazandırıldı.

Tugay, AA muhabirine, Toros Dağları'nda arkadaşlarıyla çıktıkları gezide yaklaşık 1800 metre rakımda daha önce karşılaşmadıkları bir bitkiye rastladıklarını söyledi.

Mikroskop altında inceleyerek yaptıkları çalışmalar sonunda bitkinin yeni bir tür olduğunu tespit ettiklerini belirten Tugay, "Daha önce Türkiye'de bulunan tüm kır sümbülleri türlerini çalıştığımız için bu tür bize farklı göründü. Daha yakından inceledik, fotoğraflarını aldık, daha sonra örneklerini alarak yaygın herbaryum tekniklerine göre kuruttuk, laboratuvara getirip mikroskop altında detaylarını inceledik. İnceledikten sonra da diğer türlerden ayrıldığını gördük." diye konuştu.

Tugay, dünya literatürünü de taradıktan sonra bu bitkinin bilim dünyasında yeni bir tür olduğuna kesin emin olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni türe yeni bir isim vermek gerekiyordu. Bitkiyi Konya sınırları içerisinde bulduğumuz için Konya'mızın adını bilim dünyasına kazandırmak adına Latince isme uyarlayarak 'konyaensis' şeklinde isimlendirdik. Dolayısıyla bilim literatürüne "Bellevalia konyaensis" olarak giren bitkinin Türkçe adını da 'Konya Sümbülü' olarak verdik ve bilim dünyasına kazandırmış olduk."

"Ekonomik potansiyeli araştırılmalı"

Bitkilerin literatüre tanımlandıktan sonra tıbbi ve ekonomik potansiyelinin araştırılmasının da önemli olduğunu anlatan Tugay, şöyle devam etti:

"Bitki ülke ekonomisine nasıl kazandırılabilir, ilaç potansiyeli var mıdır? Bu çalışmalar yapılarak ortaya çıkarılması çok daha değerli. Hedefimiz bu bitkinin eczacılık etken maddelerini çalışarak, disiplinler arası çalışarak bir ilaç sürecine gidip gitmeyeceğini araştırmak. Diğer bir hedefimiz yine ekonomik olarak da değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırmak olacaktır. Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalarda bu bitkinin farklı türlerinin antioksidan ve antienflamatuar özellikler ile kullanıldığı ayrıca geleneksel tıpta da romatizmal hastalıklarda kullanıldığına dair bilgilere ulaştık."

Tugay, bitkinin zamanla çok daha değerli hale gelme potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Yeni keşfedilen bir bitki olduğu için lokal endemik yani tek bir adreste var. Uluslararası Doğa Koruma Birliğine (IUCN) göre de bu bitki türleri nesli tükenme riski olarak 'çok tehlikede' kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu bitkinin koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Toros Dağları, Dünya, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Bitki Türü: Konya Sümbülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:57:27. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Bitki Türü: Konya Sümbülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.