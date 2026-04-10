Yeni Çocuk Oyunu: İtfaiyecinin Sırrı - Son Dakika
Yeni Çocuk Oyunu: İtfaiyecinin Sırrı

10.04.2026 15:33
İstanbul Şehir Tiyatroları, 'İtfaiyecinin Sırrı' adlı yeni çocuk oyununu 12 Nisan'da sahneliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul İtfaiyesi işbirliğiyle hazırlanan "İtfaiyecinin Sırrı" adlı yeni çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Çimen Turunç Baturalp'in yazıp yönettiği oyunun ilk gösterimi, 12 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Dramaturgisini Dilek Tekintaş'ın üstlendiği oyunun müziğini Orçun Tekelioğlu, koreografisini İlkem Ulugün, dekor tasarımını Gamze Kuş, kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu, ışık tasarımını Murat Selçuk ve Furkan Anıl Akbey, efekt tasarımını ise Serkan Yavşan ve Arıkan Demir hazırladı.

Oyunda Ada Serdaroğlu, Berrin Akdeniz, Deran Özgen, Elif Verit, Gizem Akkuş, Mesut Çırak, Nilay Bağ, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Tunca, Yiğit Ali Uslu rol alıyor.

Altı yaş üstü seyirciye uygun olan eser, ağaçta kalan yavru kediyi kurtaramayan mahalle sakinlerinin itfaiyeyi çağırması ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Baturalp, "İtfaiyecinin Sırrı, itfaiye teşkilatını ve yaşamımızdaki vazgeçilmez yerini örneklerle anlamaya, anlatmaya çalışan bir çocuk oyunu olmak üzere yola çıktı ve tarihi yangınları ile ünlü şehrimizde, her yıl yangınlarla yok olan hektarlarca ormanımızda, yaşamı korumak adına canlarını hiçe sayan gerçek kahramanlarla tanıştırdı bizi." ifadelerini kullandı.

Oyun, 19 Nisan'da yeniden Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Çocuk Oyunu: İtfaiyecinin Sırrı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeni Çocuk Oyunu: İtfaiyecinin Sırrı - Son Dakika
