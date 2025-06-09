Yeni Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Uygulanacak - Son Dakika
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Yeni Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Uygulanacak

09.06.2025 11:17
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MEB, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni 299 okulda uygulamak için kılavuz hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil ders saatlerinin yükseltildiği, İngilizcenin yanında Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okul sayısının yeni eğitim öğretim döneminden itibaren artırılması için başvuru ve uygulama kılavuzu hazırladı.

Bakanlık, öğrencilerin hedef dile maruz kalma sürelerini etkili ve verimli hale getirerek yeni bir dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerinin hedeflendiği modelin pilot çalışmasını ilk olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5'inci sınıflarla başlatmış ve 26 ildeki 32 okulda, 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla uygulamıştı.

Yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği model, bu yıl söz konusu 32 okulun 6'ncı sınıflarında da devam ettirildi. Ayrıca Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin kapsamı genişletilerek 81 ildeki 299 okulda uygulanmasına başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakanlık, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında modelin uygulandığı okul sayısının artırılması için "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" hazırladı.

Bu kılavuz kapsamında modeli yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulamak isteyen okulların başvuruları alındı. Oluşturulan komisyonlarca başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen okullar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Genel Müdürlüğün modelin hangi okullarda uygulanacağına karar vermesinin ardından sonuçlar 18 Temmuz'a kadar ilan edilecek.

Ortaokulun tüm kademelerinde uygulanacak

Bakanlık gelecek eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde güncelleme yaptı.

Bu kapsamda, daha önce sadece 5'inci sınıf seviyesinde uygulanan yabancı dil ağırlıklı eğitimin üst sınıflarda devam etmemesi, dil öğretiminin kesintiye uğramasıyla öğrenilenlerin unutulmasına yol açması ve "isteğe bağlı 18 saate kadar yabancı dil öğretimi yapılabilir" düzenlemesinin okullarda farklı ders saati uygulamalarına neden olarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmayan materyallerin kullanılmasına zemin hazırlaması gerekçesiyle söz konusu uygulamalar çizelgeden çıkarıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen artırılmış yabancı dil öğretiminin sadece 5'inci sınıf yerine 6, 7 ve 8'inci sınıfta da uygulanmasına ilişkin talepler doğrultusunda, "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli" ortaokulun tüm sınıflarında uygulanmasına karar verildi.

5'inci sınıflar haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca eğitimi alacak

MEB'in 2024-2028 stratejik planında da yaygınlaştırılmasının yer aldığı modelin uygulanmasına yönelik Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla yeni "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi" oluşturuldu.

Böylece gelecek yıldan itibaren bu modeli uygulayacak okullardaki öğrencilere, 5'inci sınıfta haftalık 14, 6'ncı sınıfta 8, 7'nci sınıfta 7, 8'inci sınıfta ise 5 saat İngilizce dersi verilecek.

İkinci yabancı dil olarak ise Almanca dersi tüm sınıf seviyelerinde haftada 2 saat olarak uygulanacak.

Ücretsiz yabancı dil ders kitaplarını Bakanlık dağıtacak

Ayrıca, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okullarda velilerinin talepleri doğrultusunda normal sınıflar da açılabilecek. Böylelikle nakil işlemlerinde ve model kapsamında eğitim almak istemeyen öğrenciler, normal sınıflarda eğitimlerine devam edebilecek.

Model için hazırlanan ücretsiz yabancı dil ders kitapları ve eğitim araçlarının Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamındaki okullara dağıtımı Bakanlık tarafından yapılacak.

Eğitim Bilişim Ağı'ndaki yabancı dil eğitimine yönelik kaynak, etkinlik ve dijital içeriklere ek olarak Bakanlık tarafından hazırlanan "Diyalekt" ve "Diyalekt Kids" İngilizce platformu ile zümre öğretmenler kurulları tarafından hazırlanacak olan materyaller de kullanılabilecek. Belirlenen kaynaklar dışında farklı kaynak kullanımına izin verilmeyecek.

Model kapsamına alınacak okul ya da şubelerde "proje okulu/proje şubesi" veya "uygulama okulu ve uygulama şubesi" gibi isimlendirmeler yapılmayacak, velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Kaynak: AA

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