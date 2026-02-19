Yeni Cumhuriyet İçin Eski Kalıplardan Kurtulmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Cumhuriyet İçin Eski Kalıplardan Kurtulmalıyız

19.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Doğan, Türkiye'nin yeni bir Cumhuriyet inşası için dar kalıplardan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Cumhuriyet 2'nci yüzyılda, yeni bir Cumhuriyet'in inşasında; geçmiş yüzyılın alışkanlıklarından, kalıplarından ve ezberlerinden kurtulmuş olmalıyız" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin konuştu. Komisyon raporuna dair daha çok tartışma olacağını belirten Doğan, Kürt meselesinin bir terör meselesi olarak görülemeyeceğini söyledi.

'BU DAR KALIPLARDAN VAZGEÇMEK GEREKİYOR'

Doğan, "Bu mesele aynı zamanda bir eşitlik, bir özgürlük meselesi. Bütün bu eşitlik ve özgürlük haklarının bütününü ve demokratikleşmeyi de kapsayan bir mesele. Bu da yıllardır tartışılagelen konuların başında geliyor. Yine raporda 'Kürt ve Türk kardeşliğinin tarihi kökleri kalıplara sığmayan bir sürekliliğe sahiptir' tespiti yapılıyor. Şimdi eğer Türk ve Kürt kardeşliğinin kökleri kalıplara sığmıyorsa, o halde niye bu dar kalıplarda ısrar ediliyor? Kerelerce altını çizdiğimiz bu konuyu bir daha söylüyoruz; bu dar kalıplardan eski tariflerden, tanımlardan vazgeçmek gerekiyor artık. Meseleyi salt güvenlik eksenli bir mesele olarak algıladığınızda ya da algılatmaya çalıştığınızda, televizyon ekranlarında ve özellikle bazı köşelerde ne yazık ki zehir saçan bir dille karşı karşıya kalıyoruz. Bu dil, incitici ve kırıcı bir dil. Bu üstenci ve kibirli dilden vazgeçmek gerekiyor. Cumhuriyet 2'nci yüzyılda yeni bir Cumhuriyet'in inşasında; geçmiş yüzyılın alışkanlıklarından, kalıplarından ve ezberlerinden kurtulmuş olmalıyız. Bunu tüm taraflar açısından söylüyoruz" dedi.

'BU SINAV, HERKESİN ORTAK SINAVI'

Raporun hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili başlığına dikkat çeken Doğan, "Türkiye çok dilli ve çok kimlikli bir ülke. Bu dillerin birlikte, eşit ve özgür şekilde yaşayabilme imkanları var. Ayrıca Türkiye'de Türkçeden sonra en çok ve en yaygın şekilde konuşulan dil Kürtçe. Kürtçenin kullanımına ve kamusal alanda özgür bir biçimde yaşamasına dair önümüzdeki süreçte elbette bir takım hukuki düzenlemeler ve yasal adımlar düşünülmeli. Bu komisyonun gündemi değildi; çünkü bu aynı zamanda bir anayasa meselesi. Bu komisyon, anayasa meselesini tartışmayacağını ilk günden ifade etti ama komisyon ortak rapor taslağının hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili başlığında 'doğuştan gelen haklar' bölümünde ana dil hakkının açık bir biçimde ifade edilmemiş olmasını da eleştirdiğimizi ve bu konuda da itirazımız olduğunu dün de kayıtlara geçirdik. Bu başlıkların somut bir karşılık bulması, barış ve demokratik toplum sürecinin gerçek sınavı olacak bundan sonra. Bu sınav, hepimiz için tarihi bir sınav. O masada bulunan tüm siyasi partiler, bu komisyon raporunun altında imzası bulunan, itirazı bulunan, şerhi bulunan ve bulunmayan herkesin ortak sınavı. Milyonlar adına artık bu raporun hep birlikte takipçisi olmalıyız ve uygulanmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Cumhuriyet İçin Eski Kalıplardan Kurtulmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:36:13. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Cumhuriyet İçin Eski Kalıplardan Kurtulmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.