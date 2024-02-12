Yeni Delhi'de Çiftçilerin Yürüyüşü Öncesi Polis Alarmda - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Çiftçilerin Yürüyüşü Öncesi Polis Alarmda

Yeni Delhi\'de Çiftçilerin Yürüyüşü Öncesi Polis Alarmda

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çiftçilerin 13 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan yürüyüş öncesi polis alarma geçti. Çiftçi sendikaları, mahsuller için minimum destek fiyatı belirlenmesini güvence altına alan bir yasanın çıkarılması taleplerini karşılamak için federal hükümete baskı yapmak amacıyla yürüyüş çağrısı yapmıştı. Protesto gösterisine yaklaşık 200 çiftçi örgütünün katılması bekleniyor. Yetkililer, halka açık yerlerde 4'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan Kısım 144 adlı hükümet emrini duyurdu.

12.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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YENİ DELHİ, 12 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, çiftçilerin 13 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Delhi yürüyüşü öncesinde polis Pazar günü alarma geçti.

Yürüyüş çağrısı, mahsuller için minimum destek fiyatı belirlenmesini güvence altına alan bir yasanın çıkarılması da dahil olmak üzere çiftçi sendikaları tarafından, taleplerinin karşılanması için federal hükümete baskıyı artırmak üzere yapıldı.

Protesto gösterisine yaklaşık 200 çiftçi örgütünün katılması bekleniyor.

Yetkililer, Kısım 144 adı verilen hükümet emri uyarınca yasaklayıcı talimatları duyurdu. Buna göre halka açık yerlerde 4'ten fazla kişinin toplanması yasak.

Kaynak: Xinhua

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