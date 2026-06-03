Yeni Delhi'de Otel Yangını: 21 Ölü - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Otel Yangını: 21 Ölü

03.06.2026 10:50
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Hindistan'ın Yeni Delhi'sindeki otel restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü.

NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de Otel Yangını: 21 Ölü - Son Dakika

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