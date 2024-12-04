Yeni Doğan Çetesi Davasında Tutuklama Kararları

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Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, -YENİDOĞAN Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 7 sanığında tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.