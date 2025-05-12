Yeni Dönüm: Tuncer Bakırhan'ın Barış Vurgusu

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün, Türkiye için yeni ve umut dolu bir döneme girmenin en önemli adımı atıldı. El ele, omuz omuza Türkiye'yi daha adil, daha özgür, daha güzel yarınlara taşıyacağız." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TV100'e yaptığı açıklamada PKK'nın fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Türkiye için yeni ve umut dolu bir döneme girmenin en önemli adımı atıldı. Bu yolda barışın filizlenmesine emek veren, elini taşın altına koyan herkese minnetlerimi sunuyorum. Yarım asrı aşkın süredir acıların gölgesinde yol alan bu ülkenin insanları, artık barışın serinliğinde nefeslenmeyi, kardeşliğin sıcaklığında yeniden can bulmayı sonuna kadar hak ediyor. Bizler, geçmişin acılarını unutmadan; ama geleceğin aydınlığına da sımsıkı tutunarak, el ele, omuz omuza Türkiye'yi daha adil, daha özgür, daha güzel yarınlara taşıyacağız."