Eğitimde Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi Teması - Son Dakika
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Eğitimde Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi Teması

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla başlayacak. Tüm temel eğitim ve ortaöğretim sınıflarında uygulanacak ders, öğrencilerin milli değerlerini, vatan sevgisini ve tarihsel kardeşliği öğrenmelerine odaklanacak. Ders, Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadelesini, tarihi olaylar üzerinden ele alarak, sosyal sorumluluk ve kültürel miras bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.

06.09.2024 20:17
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Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"ndeki, açıklamalarının ardından kendi imzasını taşıyan, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu resmi yazı 81 ile gönderildi.

Resmi yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerin, kişiyi erdemlere ulaştıran ve eylemleri aracılığıyla gözlemlenebilen "Erdem-Değer-Eylem" çerçevesinde kavramsallaştırıldığı belirtildi.

Erdemlerin, eğitim-öğretim etkinlikleri sonucunda bireye kazandırılması hedeflenen kişiliğin güçlü yanlarını ifade ettiğine vurgu yapılan yazıda, modelin ana hedefinin, eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan ise nihai hedef olan "Huzurlu Aile ve Toplum" ile "Yaşanabilir Çevrede Huzurlu İnsan"a ulaşmak olduğu ifade edildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğrencilerin milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı, gelenekleri ile tarihine saygı gösteren, bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya önem veren, kültürüne duyarlı bir tutum sergilemesinin hedeflendiğine dikkatin çekildiği yazıda şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ülkeler arası yardımlaşmanın, dostluğun gelişmesine katkıda bulunacağını, dünya barışının dostça ilişkiler kurma ve uzlaşma yoluyla tesis edilebileceğini bilir. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitim, herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Bu bağlamda, 1915'te, Çanakkale'de yazılan muhteşem destanımızda 'Çanakkale Geçilmez' diyerek yedi düvele meydan okuyan kahramanlar arasında yer alan, Kudüs ve Gazze'den gelen Filistinlilerin torunlarının yaşadıkları zulümle beraber eğitime de erişemiyor olmaları vatanını, milletini sevgi ve bağlılıkla savunurken tarihini, kültürel mirasını anlayan, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme bilinci geliştiren öğrencilerimizi ve milletimizin diğer fertlerini derinden etkilemektedir. Buna göre, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasına yönelik hazırlanan ders planlarının 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki okul türlerinde uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Ders temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde farklı uygulanacak

"Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu ders, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde 40 dakika süreyle verilecek.

Resmi yazıya göre, bu dersle, öğrencilerin vatan sevgisini, kardeşliği, yardımseverliği, adaleti ve özgürlüğü, Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadele ettiği tarihi olaylar üzerinden öğrenmeleri sağlanacak.

Çanakkale Savaşı'nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza savaşarak gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık anlatılarak, Gazze'deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına bağlılıkları vurgulanacak. Bu şekilde, iki halkın tarihten gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları öğrencilerin kalplerine dokunacak.

Öğrencilere, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerinin de okunacağı derste, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze'deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsedilecek.

Türk ve Filistin halkının, hem Çanakkale'de hem de Filistin'de düşmana karşı birlikte savaştığını ve aynı amaç için, yani özgürlük, adalet ve vatan için mücadele ettiğinin anlatılacağı derste öğretmen, Türk ve Filistin halkının ortak kaderini, iki halkın kardeşlik ve vatanseverlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerle açıklayacak.

Dersin sonunda duygusal empati aktivitesi ile öğrencilerin neler hissettikleri, duygu ve düşünceleri sorularak beyin fırtınası yapılacak.

Ortaöğretimin tüm kademelerinde de verilecek

Ortaöğretimin tüm sınıf kademeleri yani 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda verilecek 40 dakikalık ders çerçevesinde, öğrencilerin vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkamlık, kardeşlik, özgürlük ve empati değerleriyle yoğrularak tarihi süreçte Türk ve Filistin halkları arasında Osmanlı Devleti'nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza verdiği mücadele ana hatlarıyla vurgulanacak.

Derste, Türk milletinin "Milli Mücadele" örneği üzerinden vatanına ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü ile sömürgeci devletlere karşı gösterdiği mücadele üzerinde durulacak. Filistin halkının verdiği insanlık onuru ve bağımsızlık mücadelesine değinilecek.

Mithat Cemal Kuntay'ın "On Beş Yılı Karşılarken" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerinin de okunacağı derste, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze'deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsedilecek.

Türk ve Filistin halkının, hem Çanakkale'de hem de Filistin'de düşmana karşı birlikte savaştığını ve aynı amaç için, yani özgürlük, adalet ve vatan için mücadele ettiğinin anlatılacağı derste öğretmen, Türk ve Filistin halkının ortak kaderini, iki halkın kardeşlik ve vatanseverlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerle açıklayacak.

Ders sonunda öğrencilerin neler hissettikleri, duygu ve düşünceleri sorulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Bağımsızlık ve Vatan Sevgisi Teması - Son Dakika

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