Yeni evli çifti kaza ayırdı

Burdur'da Özgür Mahallesi'nde yer alan 1'inci Oto Tamirciler Sitesi kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada; Hüseyin Öz yönetimindeki 15 AD 176 plakalı motosiklet ile H.C.G. (21) yönetimindeki 20 AIG 917 kamyonet çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİ KAZA AYIRDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz'ün (41) yaralandığı kazada eşi İlknur Öz'ün (34) hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Hüseyin Öz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlknur Öz'ün cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kamyonet sürücüsü H.C.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan; Hüseyin Öz ve İlknur Öz'ün 5 Mayıs'ta evlendiği öğrenildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Genç çifti ayıran kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonet ve motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması, motosikletteki çiftin yola savrulması yer aldı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öz çiftinin 17 Mayıs'ta yapılan düğünlerinde dans ederken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. İlknur Öz'den geriye gülümsediği anlara ait fotoğraflar kaldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.C.G. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan, İlknur Öz'ün cenazesi Yeşilova ilçesine bağlı Bayırbaşı köyünde toprağa verildi.