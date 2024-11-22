Yeni Filmler Vizyona Girdi - Son Dakika
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Yeni Filmler Vizyona Girdi

Yeni Filmler Vizyona Girdi

Bugün 10 yeni film vizyona girdi, dikkat çeken yapımlar arasında 'Maria Olmak' ve 'Wicked' var.

22.11.2024 10:20
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(ANKARA)- Bugün 4'ü yerli olmak üzere toplamda 10 yeni film vizyona giriyor. Dikkat çeken yapımlar arasında, Jessica Palud'un yönetmenliğini yaptığı ve 2024 Cannes Film Festivali'nin "Cannes Prömiyeri" bölümünde gösterilen "Maria Olmak" ile Broadway Müzikali'nden uyarlanan "Wicked" yer alıyor.

Bugünden itibaren sinemalarda vizyona girecek filmler şu şekilde:

Maria Olmak

Film, Maria Schneider'in Marlon Brando ile birlikte çektiği Paris'te Son Tango filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve ona getirdiği ünü anlatıyor. Ayrıca film, Cannes Prömiyeri bölümünde gösterilmek üzere seçilmişti.

Tür: Biyografik, Dram

Yönetmen: Jessica Palud

Oyuncular: Anamaria Vartolomei, Matt Dillon, Yvan Attal

Wicked

Film, "The Wizard OF Oz" ön hikayesi olarak tasarlanan, ilk olarak 2003 yılında sahnelenen Broadway Müzikali'nden uyarlandı. Wicked, Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor.

Tür: Fantastik, Müzikal

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey

Paranoya

Film, gazeteci Muntazam'ın paranoyası dolayısıyla başına gelen olayları konu ediyor. Muntazam, üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir nedeniyle hapse atılır. Hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı Muntazam'ın paranoyası başlar ve başına tuhaf olaylar gelir.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Cengiz Özkarabekir

Oyuncular: Onur Buldu, Ege Kökenli, Bülent Şakrak

Siyah Kanarya

CIA'in ajanlarından Avery Graves, kocası teröristler tarafından kaçırılınca onu kurtarmak için kendi ülkesine ihanet etmek zorunda kalır. Avery, kocasını kaçıranların istediği istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındanki bağlantılarını kullanır. Kendini bir yarışın içinde bulan Avery, yeteneklerine güvenmek zorundadır.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Pierre Morel

Oyuncular: Kate Beckinsale, Rupert Friend, Saffron Burrows

Kızı Kazan Aşk

Film, tesadüf eseri tanışan iki kişinin kazı kazan oynaması ve biletlerine ikramiye çıkmasıyla başlayan aşklarını anlatıyor. Özge, büyükşehirde yaşayan ve hayattan bezmiş bir şekilde yaşamına devam etmeye çalışan bir kadındır. Arkadaşı Arzu'nun ısrarı üzerine Özge,  Ayvalık'a tatile gider. Özge'nin yolu, artık düzenli bir hayata geçiş yapmak isteyen Berkay ile kesişir. İkilinin hayatı, aynı anda oynadıkları kazı kazan biletine ikramiye çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Paranın peşine düşen ikili, bu sırada kendilerini tatlı bir aşk dünyasında bulur.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Onur Öğden

Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı

Cenaze

Film, bir cenaze arabası şoförü olan Cemal'in, kendisine rutini dışında bir görev verilmesi sonrası yaşadoğı olaylara odaklanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Orçun Behram

Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Cansu Türedi, Gizem Erdem

Yüzde 100 Kurt

Film, kurt olan Freddy Lupin'in onu küçümseyenlere karşı kurt olduğunu kanıtlamaya çalışırken başına gelen olayları anlatıyor.

Tür: Animasyon, Aile, Fantastik

Yönetmen: Alexs Stadermann

Oyuncular: Jerra Wright-Smith, Ilai Swindells, Samara Weaving

Geniş Aile 4: Cevahir ve Ulvi

Film, yolları ayrılan Cevahir ve Ulvi'nin başlarına beklenmedik bir olay gelmesi sonucu bir araya gelmelerini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Cüneyt İnay

Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Asuman Dabak

Terrifeir: 3

Miles Kasabası'nda yaşayanlar, Noel'i kutlamaya hazırlanırken, Art the Clown geri döner.  Art, kasabayı cehenneme çevirmek için hareket geçer. Sakin geceleri kabusa döndüğünde kasaba sakinleri, hayatta kalmak için  Art the Clown'a karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Tür: Korku

Yönetmen: Damien Leone

Oyuncular: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jason Patric

Dünya Varmış

Film, dünyanın sonunu getirecek salgına karşı bir grup seçilmiş insanın korunmak için bir sığınakta saklanmasına ve başlarına gelen tuhaf olayları konu ediyor.

Tür: Macera, Komedi

Yönetmen: Ali Adnan Özgür

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun

Kaynak: ANKA

Maria Schneider, Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Filmler Vizyona Girdi - Son Dakika

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