Yeni İmar Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni İmar Yönetmeliği Yayımlandı

01.07.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asansör zorunluluğu, emsal hesapları ve tadilat süreci gibi konularda yeni düzenlemeler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik???????"te yapılan değişikliklerle asansör zorunluluğu, emsal hesapları, yeniden ruhsatlandırma, mevcut yapılarda tadilat uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikte yapılan değişikliklerle asansör zorunluluğu, emsal hesapları, yeniden ruhsatlandırma, mevcut yapılarda tadilat uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle asansör zorunluluğunda kat sayısının belirlenmesine açıklık getirildi.

Buna göre, bağımsız bölüm, eklenti veya ortak alan bulunan bodrum katlar kat sayısına dahil edilirken, ısı merkezi, kazan dairesi, elektrik odası, jeneratör odası, su deposu, iklimlendirme merkezi gibi yalnızca teknik hacimlerden oluşan bodrum katlar bu hesaba dahil edilmeyecek.

Düzenleme öncesinde belirli aşamaya gelmiş projelerde ise önceki hükümlerden yararlanabilecek.

Emsal harici alanların kapsamı netleştirildi ???????

Değişiklikle emsal hesabına ilişkin uygulama birliği sağlanması amacıyla daha önce genelgelerle uygulanan bazı hükümler yönetmelik kapsamına alındı.

Bağımsız bölüm oluşturmayan pergolalar ve süs havuzlarının, Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan kullanımlarla birlikte bahçe alanının yüzde 20'sini aşmayan kısmı emsal harici sayılırken, giriş saçakları, bazı çatı alanları ve belirli ortak kullanım alanları da emsal hesabı dışında bırakıldı.

Yine daha önce genelge ile uygulanan tek veya birden fazla bağımsız bölümlü olmasına bakılmaksızın, umumi bina kapsamında kalan binalarda, ticari amaç içermeyen ve ortak kullanıma açık olan çocuk oyun ve bakım alanları, mescit ve müştemilatı, otoparklar ile son kat üzerinde yer alan ve herhangi bir kullanıma konu edilmeyen teras çatılar emsal hesabında ortak alan olarak değerlendirilecek.

Yeniden ruhsat düzenlenmesine ilişkin esaslar netleştirildi

Yeniden ruhsat düzenlenmesine ilişkin süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarda güncel mevzuata göre yeniden ruhsat alınması zorunluluğu korunurken, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmış yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı ile çevre ve enerji verimliliği gibi kritik konularda güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer hususlarda ise yapının ilk ruhsat aldığı tarihteki mevzuat esas alınacak.

2 yıl içinde inşasına başlanmamış yapılarda ise yeniden ruhsat düzenlenirken tamamen yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri geçerli olacak.

Mevzuata uygun olarak yapılmış, bodrum kat hariç üç katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü mevcut müstakil konutlarda ise belirli teknik şartların sağlanması halinde bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun engelli asansörü yapılması kolaylaştırıldı.

Mevcut yapılarda tadilat süreci netleştirildi

Mevcut yapılardaki tadilatlarda da uygulama birliği sağlandı. 3 Temmuz 2017'den önce ruhsatlandırılarak yapı kullanım izin belgesi alınmış yapılarda, belirli şartların sağlanması halinde tadilat işlemleri ilk ruhsat tarihindeki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılabilecek. Ancak yangın, deprem, enerji verimliliği ile ısı ve su yalıtımına ilişkin güncel düzenlemelere uyulması zorunlu olacak.

TAKS ve KAKS (emsal) hesaplamalarına ilişkin daha önce genelgelerle uygulanan hükümler de yönetmeliğe dahil edilerek bağlayıcılığı güçlendirildi.

Buna göre, uygulama imar planında TAKS değeri belirtilmeyen ayrık veya blok nizam alanlarda TAKS yüzde 40'ı aşamayacak. KAKS değeri bulunmayan parsellerde ise yapı yaklaşma mesafelerine göre hesaplanan emsal sınırı içinde kalmak kaydıyla TAKS en fazla yüzde 60 olarak uygulanabilecek.

Öte yandan, süs havuzlarının tanımı ilk kez yönetmelikte açık şekilde yapıldı. Böylece, yüzme havuzlarıyla süs havuzlarının karıştırılmasının önüne geçilmesi ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni İmar Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 15:49:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni İmar Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.