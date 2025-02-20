Yeni Isı Yalıtım Standardı ile Binalarda Enerji Tasarrufu Sağlanacak

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'TS 825 Isı Yalıtım Standardı Tebliği' güncellendi. İklim koşulları göz önünde bulundurularak yalıtım standartları sınıflandırılması 4 bölgeden 6 bölgeye çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'TS 825 Isı Yalıtım Standardı Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya girecek değişiklikle binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları yeniden düzenlendi. Türkiye'yi 4 ısı bölgesine ayırarak belirlenen yalıtım kalınlıkları, bu yönetmelikle 6 ısı bölgesi olarak detaylandırıldı. Bölgeler belirlenirken artık soğutma ihtiyacı da dikkate alındı. Bu sayede yalıtım uygulamalarında kalınlıkların yapının bulunduğu iklime ve şartlara özel olması sağlandı.

ÇEVRE DOSTU VE TASARRUFLU BİNALAR İNŞA EDİLECEK

Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalması sağlanacak. Böylece her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak. Ayrıca bu binalar sayesinde doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının da önüne geçilecek.