Hekimlerin Özel Hastanelerde Çalışma Statüsü Değişti, İki İşte Çalışma İmkanı ve Prim İadesi Hakkı Getirildi

07.04.2026 15:54
7557 Sayılı Kanun ile hekimler, özel sağlık kuruluşlarında 4/a statüsünde kadrolu olarak çalışabilecek. Bu değişiklik, sigorta primlerinin ödenmesi ve yıllık izin haklarını da kapsıyor. 2026'dan itibaren hekimlerin kazançları için belirli limitler ve prim iadeleri uygulanacak.

7557 Sayılı Kanun, tabipler, diş tabipleri ve uzman tabiplerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde sadece 4/a (SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılmalarını düzenledi. Daha önce hekimler özel hastanelerde 4/b statüsünde çalıştıkları için sigorta primlerini kendileri yatırıyorlardı. 1219 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 16’ncı madde, bu kurumlarda çalışan hekimlerin 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunmalarını öngörüyor, aksi takdirde izinleri iptal edilecek.

Kanun uyarınca tüm hekimler aynı anda iki ayrı özel hastanede veya vakıf üniversitesi hastanesinde 4/a statüsünde kadrolu çalışabilecekler. Bu statüde çalışanlar, yıllık izinlerinde ücret almaya devam eder ve kıdem tazminatı hakları bulunur. Her işveren, ödediği brüt ücrete karşılık gelen sosyal sigorta primlerini ayrı ayrı yatıracak, bu primler hekimlerin emekliliklerine yansıyacak.

2026 yılında prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 9 katına çıkarak 297.270 TL oldu. İki ayrı işverenden bildirilen kazançlar bu tavanı aşarsa, aşan tutar için ödenen primin işçi payı talep edilmesi halinde SGK tarafından iade edilir. Örneğin, toplam 500.000 TL kazanç bildirilmişse, tavanı aşan 202.730 TL için kesilen 30.409,50 TL prim iade edilir. SGK prim iadesinde faiz uygulamaz, ancak talep etmeyenlere kendiliğinden iade yapmaz.

Aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanların vergileri de işverenlerce ayrı ayrı yatırılır. Kazançlar belirli limitleri aşarsa, ertesi yıl mart ayında beyanname verilmesi gerekir. Beyanname dolduranlar, eğitim, sağlık harcamaları ve şahıs sigorta harcamalarını vergi matrahından indirebilir, bu yolla vergi iadesi alabilirler. Bu harcamaların faturalarının saklanması önemlidir.

