Yeni Kütüphane Üsküp\'te Açıldı

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) oluşturulan "IBU Halkbank Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

Halkbank Üsküp'ün desteğiyle kurulan kütüphanenin açılışına, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Halkbank Türkiye Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Üsküp Genel Müdürü Bilal Sucubaşı ile akademisyenler, siyasetçiler, milletvekilleri, medya ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakan Janevska, konuşmasında, IBU'nun kültürlerin ve geleneklerin harmanlandığı bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Şirketlerin ve işletmelerin eğitime yatırım yapması özellikle önemlidir." dedi.

Yeni kütüphanenin 3 binden fazla öğrenci ve akademisyene hizmet vereceğini kaydeden Arslan, Halkbank'ın kütüphane desteğinin yanı sıra eğitim girişimlerini destekleme ve Kuzey Makedonya'nın genel ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı.

IBU'nun hem Kuzey Makedonya'da hem de Türkiye'de insan kaynaklarını geliştirmeye adanmış, kar amacı gütmeyen bir vakıf misyonuna dikkati çeken Özdil, "Toplumların gelişmesinde eğitim ve bilime yapılan yatırımların kritik rolünün bilincinde olarak, öğrencilerimizin en iyi koşullarda en iyi eğitimi alabilmelerini sağlamak amacıyla altyapı ve akademik projelerimizi kesintisiz olarak geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sunar ise kütüphanenin üniversite için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

"Kütüphane, IBU ile Halkbank Üsküp arasındaki kalıcı ortaklığın, bilgi ve ilerlemenin simgesidir"

Öte yandan, IBU tarafından yapılan açıklamada, kütüphanenin, üniversitenin eğitim kaynaklarını zenginleştirerek, öğrenci, öğretim üyeleri ve araştırmacılardan oluşan dinamik bir topluluğun gelişimine katkı sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, zengin içeriğe sahip kütüphanenin IBU'nun yüksek kaliteli eğitim sağlama ve yenilikçi, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden bir ortam yaratma taahhüdünün önemli bir dönüm noktası olduğuna yer verildi.

IBU'nun büyümeye yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kütüphane, IBU ile Halkbank Üsküp arasındaki kalıcı ortaklığın, bilgi ve ilerlemenin simgesidir. Bu yeni dönüm noktasıyla, IBU, bölgedeki önde gelen eğitim kurumlarından biri olma yolunda bir adım daha atarak, öğrencilere akademik ve profesyonel başarılarını destekleyecek araçlar sunmaktadır." denildi.

Bu arada kütüphane, 300 kişilik çalışma alanı, geniş kitap koleksiyonu ve modern çalışma alanları ile dikkat çekerken, içerisinde açık hava okuma ve akademik araştırma alanı da barındırıyor.