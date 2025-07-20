Yeni Lefkoşa Hastanesi Temeli Atıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "(Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi) Bölgedeki sağlık altyapısına değer katacak yeni sağlık tesisinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle, 640 yataklı Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesinin ilk etabının temelinin atıldığını belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, her daim Kıbrıs Türk'ünün yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. Bölgedeki sağlık altyapısına değer katacak yeni sağlık tesisinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hastanede bulunan toplam yatak sayısı 640"

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamaya göre, hastanenin arsa alanı 215 bin 12 metrekare, kapalı alanı 50 bin metrekare ve oturum alanı 12 bin 700 metrekareden oluşuyor.

Hastanede toplam yatak sayısı 640, birinci etap yatak sayısı 320, yoğun bakım yatak sayısı 110, diyaliz ünitesi sayısı 20, poliklinik sayısı 80, ameliyathane sayısı 12, otoparkın araç kapasitesi 420 olarak belirtiliyor. Bunların yanı sıra hastanede, özellikli üniteler ve ileri teknoloji görüntüleme hizmetleri de yer alıyor.

Ayrıca açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi temel atma töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenine katıldığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 17 Nisan 2025'te "Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonu'na İlişkin Protokol" imzalandığı da açıklamada anımsatıldı.