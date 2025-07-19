Yeni 'Maarifin Yüz Akı' Sayısı Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma, milli birlik ve beraberlik şuuruyla yaşadıkları topluma duyarlı ve yüksek erdemli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan derginin üçüncü sayısı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Örnek ve İyi Uygulamalar" temasıyla yayımlandı.

İlgili komisyonların değerlendirmelerinin ardından dergide, 45 özgün çalışma yer aldı.

Derginin yeni sayısı, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına destek olma, eğitim kalitesini artırma, eğitimde fırsat eşitliği sağlama, ulusal ve uluslararası standartları yakalama, yenilikçi yaklaşımlar geliştirme ve işbirliğini güçlendirme hedeflerine ulaşmak için Türkiye genelinde gerçekleştirilen seçili iyi ve örnek uygulamaları içeriyor.

İyi uygulama örneklerinin artmasına, yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlamayı hedefleyen dergi, başarı hikayelerini ve fark yaratan proje çalışmalarını tespit etmeye de imkan tanıyor.