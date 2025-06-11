Yeni Malatya için umut dolu adımlar

Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutları paylaştı

"Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz"

Depremzede Yılmaz: "Binlerce ev yapıldı yeni bir Malatya kuruldu"

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaşamın yeniden başladığı afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Depremzede İrfan Yılmaz'ın, "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu" cümlelerini alıntılayan Bakan Kurum, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz" mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yerini teslim etti. Kentte yıl sonuna kadar bu rakam 79 bin 420'ye yükselecek. Tamamlanan her yuva depremzede vatandaşlara yeni bir hayatın kapısını da aralıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçebaşı ve İkizce mahallerinde yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle evleri hayal ederdik"

Hak sahibi Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil. Bunu bize nasip eden Cenabı Allah'a kurban olayım. Sebep olanlardan da Allah bin defa razı olsun" dedi.

"Binlerce ev yapıldı, yeni bir malatya kuruldu"

İrfan Yılmaz ise, "Arkaya doğru gidin, binlerce ev yapılmış. Oraya yeni bir Malatya yapılmış. Cumhurbaşkanımız il il gezip, anahtar teslimi yapıyor. Yapılan evler 10 günde, 20 günde hak sahiplerine teslim ediliyor" diye konuştu. Devlete inancının da güveninin de sonsuz olduğunu dile getiren Engin Yılmaz, "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz; Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar" derken; başka bir hak sahibi ise, "Buraya taşınalı depremi unuttum, depremin korkusunu unuttum. Allah, devletimizden razı olsun. Çocuklar mutlu, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.