YENİ Milletvekili Bulut, Çukurova seçiminde CHP-Cumhur İttifakı işbirliğini eleştirdi - Son Dakika
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YENİ Milletvekili Bulut, Çukurova seçiminde CHP-Cumhur İttifakı işbirliğini eleştirdi

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YENİ Milletvekili Bulut, Çukurova seçiminde CHP-Cumhur İttifakı işbirliğini eleştirdi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine tepki gösterdi. Bulut, CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki iş birliğinin görünür hale geldiğini belirterek Emrah Kozay'ın serbest bırakılıp görevine iade edilmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Belediyesi'nde CHP'nin adayı Sıtkı Kesin'in başkan vekilliğine seçilmesine ilişkin "Bu tablo, CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki iş birliğinin artık inkar edilemeyecek kadar görünür hale geldiğini göstermektedir. İlk üç turda sergilenen tutum, son turda verilen destekle anlamını bulmuştur. Siyasi hesaplar uğruna halkın iradesinin karşısında saf tutanlar, Çukurova halkına bunun hesabını vermelidir. Bizim duruşumuz nettir: Çukurova'nın iradesi pazarlık konusu yapılamaz! Halkın oylarıyla seçilen Emrah Kozay bir an önce serbest bırakılmalı ve görevine iade edilmelidir" dedi.

Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasının ardından yapılan seçiminde CHP'nin adayı Sıtkı Keskin başkan vekilliğine seçildi. YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay'ın, hukuksuzca tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde, butlan CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki siyasi ortaklık bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. İlk üç tur boyunca boş oy kullanan Cumhur İttifakı, son turda butlancıların adayına oy vererek tercihini açıkça ortaya koymuştur. Bu tablo, CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki iş birliğinin artık inkar edilemeyecek kadar görünür hale geldiğini göstermektedir. İlk üç turda sergilenen tutum, son turda verilen destekle anlamını bulmuştur. Siyasi hesaplar uğruna halkın iradesinin karşısında saf tutanlar, Çukurova halkına bunun hesabını vermelidir. Bizim duruşumuz nettir: Çukurova'nın iradesi pazarlık konusu yapılamaz! Halkın oylarıyla seçilen Emrah Kozay bir an önce serbest bırakılmalı ve görevine iade edilmelidir."

Kaynak: ANKA
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