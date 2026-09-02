Yeni OVP pazar günü açıklanıyor - Son Dakika
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Yeni OVP pazar günü açıklanıyor

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- Pazar günü kamuoyuyla paylaşılması planlanan 2027-2029 dönemi OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda yol haritası şekillenecek

Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonominin 2027-2029 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeni OVP'nin detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamasının ardından gözler göstergelere çevrildi.

OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

Programda, enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkacağı öngörülüyor.

OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

Mevcut OVP'deki hedefler

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyonun bu yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranında 2026 için yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 için yüzde 7,8 hedefi konulmuştu.

İhracatın bu yıl sonunda 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflenmişti. İthalatın ise 2026'da 378 milyar dolar, gelecek yıl 393 milyar dolar, 2028'de de 410,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Pazar, OVP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni OVP pazar günü açıklanıyor - Son Dakika

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