YENİ Parti 10 milletvekiliyle kayyım atanan Halk TV\'ye dayanışma ziyareti yaptı

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, kayyım atanan Halk TV'ye bulunduğu dayanışma ziyaretinde "Bu ülkeden çaldığınız yüz milyarlarca liranın hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin gençlerine, çocuklarına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin gazetecilerine, bu ülkenin seçilmiş kadrolarına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bununla yaşamaya devam etmeyeceksiniz" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Samsun Milletvekili Murat Çan, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Antalya Milletvekili Aykut Kaya Halk TV'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş şunları söyledi:

"Halk TV'nin önündeyiz. Sayın Serhan Asker ve Halk TV çalışanlarına, YENİ Parti milletvekilleri olarak 10 milletvekilimizle birlikte dayanışma ziyareti için gelmiş bulunuyoruz. Bugün saat 17.00'de Genel Başkanımız Halk TV Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor olacak. Bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Silivri'de savunmasına başladı. Bütün bunlar elbette ki tesadüf değil. Türkiye demokrasisi büyük bir saldırı altında. 30 Ekim 2024'te başlayan yerel yönetimlere yönelik büyük saldırı, 19 Mart'ta zirveye çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararının gelmesiyle, Türkiye'nin gazetecilerinin, iş insanlarının, entelektüellerinin ciddi baskılar altında kalmasıyla Türkiye artık açık bir sivil darbeyle karşı karşıya. Türkiye ekonomisi, Türkiye'de yaşanan süreçler halkımıza umutsuzluktan, mutsuzluktan başka hiçbir şey vermemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm organlarıyla, üyeleriyle maaile yakalandıkları fon krizi, Türkiye'den 900 milyar liranın üzerinden çalınmış paranın her birisinde kendi ellerinin olduğu yakalanınca bunun konuşulmaması gerekir. Ülkemizin Mehmetçiklerinin sadece Amerika'dan 'aferin' almak için Yemen'e, çöllere sürünmek istemesinin konuşulmaması gerekir. Türkiye'deki yoksulluğun, açlığın konuşulmaması gerekir. İşte o yüzden gazetelere, gazetecilere düzenli bir baskı var. Geçtiğimiz hafta beş belediyemize operasyon yapıldı. Geçtiğimiz hafta ülkenin saygın dört gazetecisinden ikisi tutuklandı, ikisi ev hapsine tabi tutuldu. Geçtiğimiz haftalarda T24 gibi önemli bir haber kanalı susturuldu. ve şimdi asıl olarak Türkiye'nin gözbebeği, her evin Halk TV'si, adı gibi halkın TV'si olan Halk TV'ye bir operasyon yapıldı. Tamamıyla bitmiş, tükenmiş, boğazına kadar yolsuzluğa, yoksulluğa batmış bir iktidar var. ve bu iktidar kendi elindeki devlet gücüyle, araçsallaştırdığı yargıyla Türkiye'ye zulmediyor. Basına zulmediyor.

"BU HALK SİZİ GÖNDERMEYE KARAR VERDİ. SİZ GİDECEKSİNİZ"

Halk TV bu ülkenin en çok izlenen haber kanalı. Bu kanalda anlatılan gerçekleri dinlemek istemeyenler, bunları Türkiye'nin gözünden kaçırmak isteyenler, araçsallaştırdıkları yargıyla bu operasyonları yürütmektedirler. Bugün itibarıyla Türkiye'de demokrasi ağır bir saldırı altındadır. Türkiye büyük bir demokrasi sorunu ile karşı karşıya. Buradan AKP'nin bütün bu zulmünün kurgulayıcısı olanlara sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın boş. Bu halk sizi göndermeye karar verdi. Siz gideceksiniz. Bu yaptıklarınızla bu kanalda çalışan yüzlerce insana çok zor anlar yaşattığınızı bilmeniz gerekir. Bu kanaldan ekmek yiyen insanlar var. Her yaştan gazeteciler var. ve buna sebep olanlar, çanak tutanlar, adres gösterenler, hedef gösterenler, sizler de mutlu olun. Sizin yaptıklarınızı da görmüyor değiliz. Halk TV'yi hedef haline getirmenizi görmüyor değiliz. Halk TV'nin gerçekleri anlatmasından kimlerin mutsuz olduğunu görmüyor değiliz. Biz buradayız. Halk TV'yle tüm demokratik kitle örgütleriyle el ele, kol kola olmaya devam edeceğiz. ve şuna emin olabilirsiniz. Bu ülkeden çaldığınız yüz milyarlarca liranın hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin gençlerine, çocuklarına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin gazetecilerine, bu ülkenin seçilmiş kadrolarına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bununla yaşamaya devam etmeyeceksiniz. Bunlarla mutlu bir şekilde hayatınızı sürdüremeyeceksiniz. Seçimler geçtikten sonra evrensel hukuk ilkelerinin karşısında bu yaptıklarınızın her birinin hesabını vereceksiniz. Bu operasyonları yapanlar, buna araç olanlar, bu kararları verenler, hepiniz, her birinizin hesabını tek tek veriyor olacaksınız. Bununla yaşamanıza izin vermeyeceğiz. Bundan emin olun. ve Türkiye sizi bu şekilde bırakmayacak. Türkiye Cumhuriyeti sizinle doğmadı. Sizinle devam etmeyecek. Siz devletin gücünü kullanıyor olabilirsiniz. Ama devlet değilsiniz. Bu yurttaş seçimlere gelecek. Bu devleti yeniden cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, demokratların yönettiği bir düzeni kuracak. Siz de yaptıklarınız için hesap verdiğiniz bir dönemi yaşıyor olacaksınız."