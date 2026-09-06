YENİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, törenle açıldı ve Özçağdaş iktidar hedefini anlattı

(İSTANBUL) - YENİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının açılışı, parti yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, partinin muhalefette kalmak için değil iktidar olmak amacıyla kurulduğunu belirterek, "YENİ Parti ilk seçimlerde iktidar olacak bir partidir. İstanbul'un 39 ilçesinde de Türkiye'nin 81 ilinde de iktidarda neler yapacağımızı anlatacağız. Türkiye'deki haksızlıkları, hukuksuzlukları hep beraber aşmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı törenle açıldı. Açılış törenine YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş ile parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Gökan Zeybek, parti örgütlerine çağrıda bulunarak yalnızca Beyoğlu ve İstanbul'da değil, Türkiye'nin her noktasında örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zeybek, "Burada bulunan sizler sadece Beyoğlu için değil, sadece İstanbul için değil; doğduğumuz köyde, yaşadığımız çevrede, çalıştığımız iş yerinde, oturduğumuz apartmanda tüm yurttaşlarımızı örgütlemek gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız" dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: "YENİ PARTİ MUHALEFET PARTİSİ OLARAK KURULMADI"

Suat Özçağdaş da Beyoğlu'nun Türkiye'de hak arama mücadelelerinin sembol alanlarından biri olduğunu belirterek, Cumartesi Anneleri başta olmak üzere uzun yıllardır bölgede sürdürülen eylem ve mücadelelere dikkat çekti.

YENİ Parti'nin iktidar hedefiyle kurulduğunu ifade eden Özçağdaş, "Bizim bundan sonra görevimiz Türkiye'de yaşanan sorunları anlatmak değildir. YENİ Parti bir muhalefet partisi olarak kurulmadı. YENİ Parti iktidar partisi olmak üzere kurulmuş olan ve ilk seçimlerde iktidar olacak bir partidir. İstanbul'un 39 ilçesinde de Türkiye'nin 81 ilinde de iktidarda neler yapacağımızı anlatacağız. Türkiye'deki haksızlıkları, hukuksuzlukları hep beraber aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇELİK: "MİLLETİN ÖNÜNDEN SANDIĞI KAÇIRMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI YENİ PARTİ KURULMUŞTUR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de son iki yılı aşkın süredir İstanbul'da demokrasi ve adalet mücadelesi yürüttüklerini söyledi. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını ifade eden Çelik, bu koşulların YENİ Parti'nin kurulmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Çelik, "YENİ Parti'yi millet kurdu. Genel Başkan Sayın Özgür Özel eski partinin genel merkezinden çıkarken millet Genel Başkanımızın önünde, arkasında ve yanında yürüdü. Biz toplumu seçeneksiz bırakamayız. Milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışanlara karşı YENİ Parti kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş da ilçe örgütünün kuruluş sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatarak, parti yöneticilerine ve örgüte destekleri dolayısıyla teşekkür etti.