YENİ Parti\'de 150 kişilik PM listesi için Özgür Özel 81 il başkanıyla görüşecek

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti 1'inci Olağan Kurultayı öncesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in 150 kişilik PM listesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekonomi, adalet, eğitim ve sağlık gibi alanlarda uzman isimlerin yer alacağı PM'ye ilişkin parti kurmayları, "Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak" dedi.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenecek "kuruluş" temalı 1'inci Olağan Kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. Genel Başkan Özel, 150 kişiye çıkarılan PM listesi ve kurultay konuşması için çalışmalara başladı. Hafta boyunca kurultaya hazırlanacak olan Özel, 13 Kasım Cuma günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Üç bölümden oluşacak PM'de, "Parti Örgütü Grubu"nda yer alacak 40 ismin bu toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

"ALANINDA UZMAN, SİYASETTE YENİ İSİMLER"

Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde oluşturulan gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) olduğu gibi ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür-sanat, çevre gibi başlıklarda, alanlarında uzman isimlerin PM listesinde yer alması bekleniyor. Bu isimler 30 kişi olarak planlanan "Politika Geliştirme Grubu" kontenjanında yer alacak. Partinin adına uygun şekilde PM'de de yeni isimlerin olacağını belirten kurmaylar, "Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak" dedi.

PM'nin üçüncü grubu ise tüzükte "Parti Yasama Grubu" olarak belirlendi. Buna göre TBMM'de grup yönetiminde görev almayan 77 YENİ Parti milletvekili, bu grupta yer alacak. Özel'in Kurucular Kurulu'nda yer alan bu isimleri, "geride bırakmamak" adına, "vefa" göstergesi olarak PM'de görmek istediği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL, ESKİ MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Özel, 13 Kasım Cuma günü ayrıca CHP'li eski milletvekilleriyle de bir araya gelecek. Buluşmanın vekillere, hem butlan ve YENİ Parti'ye geçiş sürecinde Özel'e verdikleri destek hem de kongrelerdeki görevleri için teşekkür etmek amacıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Kurultayda ayrıca YENİ Parti'nin üç aylık mali raporu da açıklanacak. Kuruluş ve işleyiş giderlerinin delegenin onayına sunulacağı kurultayda, Genel Sayman tarafından bir çağrı da yapılacak. Edinilen bilgiye göre isteyen vatandaşlar parti genel merkezine gelerek aidat, bağış ve faturaları görebilecek.

Öte yandan parti kulislerinde PM ve YDK seçimlerinin blok liste yönetimiyle yapılması eğiliminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.