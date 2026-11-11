YENİ Parti'de 150 kişilik PM listesi için Özgür Özel 81 il başkanıyla görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti'de 150 kişilik PM listesi için Özgür Özel 81 il başkanıyla görüşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti\'de 150 kişilik PM listesi için Özgür Özel 81 il başkanıyla görüşecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

YENİ Parti 1'inci Olağan Kurultayı öncesinde Özgür Özel, 150 kişilik PM listesi için çalışmalarını sürdürüyor. Özel 13 Kasım'da 81 il başkanıyla görüşecek; PM'de uzman, siyasette yeni isimlerin yer alması ve Parti Örgütü Grubu'nda yer alacak 40 ismin netleşmesi bekleniyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti 1'inci Olağan Kurultayı öncesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in 150 kişilik PM listesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekonomi, adalet, eğitim ve sağlık gibi alanlarda uzman isimlerin yer alacağı PM'ye ilişkin parti kurmayları, "Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak" dedi.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenecek "kuruluş" temalı 1'inci Olağan Kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. Genel Başkan Özel, 150 kişiye çıkarılan PM listesi ve kurultay konuşması için çalışmalara başladı. Hafta boyunca kurultaya hazırlanacak olan Özel, 13 Kasım Cuma günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Üç bölümden oluşacak PM'de, "Parti Örgütü Grubu"nda yer alacak 40 ismin bu toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

"ALANINDA UZMAN, SİYASETTE YENİ İSİMLER"

Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde oluşturulan gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) olduğu gibi ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür-sanat, çevre gibi başlıklarda, alanlarında uzman isimlerin PM listesinde yer alması bekleniyor. Bu isimler 30 kişi olarak planlanan "Politika Geliştirme Grubu" kontenjanında yer alacak. Partinin adına uygun şekilde PM'de de yeni isimlerin olacağını belirten kurmaylar, "Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak" dedi.

PM'nin üçüncü grubu ise tüzükte "Parti Yasama Grubu" olarak belirlendi. Buna göre TBMM'de grup yönetiminde görev almayan 77 YENİ Parti milletvekili, bu grupta yer alacak. Özel'in Kurucular Kurulu'nda yer alan bu isimleri, "geride bırakmamak" adına, "vefa" göstergesi olarak PM'de görmek istediği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL, ESKİ MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Özel, 13 Kasım Cuma günü ayrıca CHP'li eski milletvekilleriyle de bir araya gelecek. Buluşmanın vekillere, hem butlan ve YENİ Parti'ye geçiş sürecinde Özel'e verdikleri destek hem de kongrelerdeki görevleri için teşekkür etmek amacıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Kurultayda ayrıca YENİ Parti'nin üç aylık mali raporu da açıklanacak. Kuruluş ve işleyiş giderlerinin delegenin onayına sunulacağı kurultayda, Genel Sayman tarafından bir çağrı da yapılacak. Edinilen bilgiye göre isteyen vatandaşlar parti genel merkezine gelerek aidat, bağış ve faturaları görebilecek.

Öte yandan parti kulislerinde PM ve YDK seçimlerinin blok liste yönetimiyle yapılması eğiliminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 06:08:40. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Parti'de 150 kişilik PM listesi için Özgür Özel 81 il başkanıyla görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android