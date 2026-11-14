YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, kurultayda yeni kadroyla yola devamı istedi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, partisinin 1. Olağan Kurultayına ilişkin, "Amacımız çok net. Yeni siyaseti kurultay düzeneğimizle de hissettirebilmek ve yeni kadrolarla yolumuza devam etmek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, partisinin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Heyecanlı olduklarını, bir aydan fazla zamandır çok yoğun bir tempoyla kurultay için çalıştıklarını söyleyen Yaman, "Amacımız çok net. Yeni siyaseti kurultay düzeneğimizle de hissettirebilmek ve yeni kadrolarla yolumuza devam etmek" ifadelerini kullandı.

Yaman, yarın Parti Meclisi'ni belirleyeceklerini kaydederek, "Zaten milletvekillerimiz belli. Dolayısıyla il ve ilçe örgütlerinden ve daha politika üreten gruptan gelecek isimler, eminim, herkesi çok mutlu edecek. Çünkü güçlü bir kadroyla iktidar için çalışıyoruz biz. Hedefimiz çok net" diye konuştu.

Blok liste kararına ilişkin soru üzerine Yaman, "Aslında bu çok tartışıldı daha önce de. Sayıyı özellikle artırmak istedi Genel Başkanımız, çünkü kapsayıcı olması açısından. Bir de vekillerimiz Kurucular Kurulu'nu oluşturmuşlardı. Çok büyük bir vefa örneğiyle geldiler. Kurucular Kurulu'nu zaten olduğu gibi alınca, blok liste doğal olarak yoluna girdi. Göreceksiniz, çok geniş bir katılım da olduğu için zaten çarşaf liste çok zor olurdu. Ama herkesi tatmin edeceğini düşünüyorum. Meslek grupları olarak, genç kotası olarak, kadın kotası olarak bence tatmin edici bir liste olacak. Bu kadar büyüklükte zaten çarşaf liste çok zor olurdu. Eminim mutlu olacağız hepimiz" yanıtını verdi.