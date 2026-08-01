YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın: Adil ve onurlu bir barışı TBMM zemininde inşa etmeliyiz

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - YENİ Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tunceli'de 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında düzenlenen " Türkiye'de Siyasal Süreç, Ortadoğu ve Emperyalist Hegemonya" başlıklı panele katıldı. Günaydın, Kürt meselesinin çözümünün demokratik Cumhuriyet ve eşit yurttaşlık temelinde ele alınması gerektiğini belirterek, sürecin şeffaf, hukuki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yürütülmesi çağrısında bulundu.

"ADİL VE ONURLU BİR BARIŞI KURMALIYIZ"

Kürt meselesinin çözümünün ertelenemeyeceğini ifade eden Günaydın, "Kürt meselesini çözmeliyiz. Bu memleket demokratik bir Cumhuriyeti eşit yurttaşlık temelinde tesis etmeli. Adil ve onurlu bir barışı kurmalıyız. Niye yapamayalım bunu? Bu memleketin insanları bunu yapabilecek yüreğe, akla ve birikime sahip. Bugüne kadar yaşanan savaşları ve ayrılıkları büyütmek yerine, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına akılla, rasyonaliteyle ve demokratik Cumhuriyetin koşullarını inşa ederek girmeliyiz" dedi.

Barış çağrısının iktidara teslim olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Günaydın, "Buna 'evet' demek AKP ve MHP'ye teslim olmak değildir" ifadelerini kullandı.

"MASADAN KALKMAMIZ İSTENDİ AMA BİZ O MASADAN KALKMADIK"

TBMM'de kurulan komisyona yönelik süreçten de söz eden Günaydın, komisyona katılmamaları yönünde yoğun baskılar yapıldığını belirterek, "O dönemde komisyona girmememiz için her türlü baskı yapıldı. Bildiğiniz, bilmediğiniz bütün mecralardan 'O komisyonda işiniz yok' denildi. Buna rağmen ısrarla komisyona girdik. Daha sonra da komisyondan ayrılmamız için çok çaba gösterildi. Bu çabaların başında Recep Tayyip Erdoğan vardı. Sürekli yeni krizler yaratılarak masadan kalkmamız istendi ama biz o masadan kalkmadık" diye konuştu.

Komisyon çalışmalarının yaklaşık 22 ay sürdüğünü aktaran Günaydın, "Ekim 2024'te başlayan süreç bugün itibarıyla 22'nci ayına ulaştı. Komisyon uzun süre dinlemeler yaptı, ardından rapor yazım aşamasına geçildi. Raporun ilk beş bölümü daha çok propaganda niteliğinde hazırlanmıştı. Asıl önemli olan 6'ncı ve 7'nci bölümlerdi. Bu bölümlerde barışın ve demokrasinin nasıl inşa edileceğine ilişkin öneriler yer aldı" dedi.

"RAPORUN EKSİKLERİ DE VARDI, YANLIŞLARI DA VARDI"

Hazırlanan raporun oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildiğini belirten Günaydın, "Rapora karşı çıkan arkadaşlarımız oldu, onlara saygı duyuyorum. Bizim de raporun tamamını içimize sindirdiğimizi söyleyemem. Eksikleri de vardı, yanlış yazımları da vardı. Ancak elimizde hiç olmazsa bir rapor oluştu. Bu nedenle eksiklerine rağmen raporu kabul ettik ve sahiplendik. Artık bundan sonra yapılması gereken ilerlemektir. TBMM'de temsil edilen partilerin büyük çoğunluğu bu rapora 'evet' dediyse, bunun devamını getirip süreci tamamlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Raporun hazırlanmasının üzerinden altı ay geçtiğini söyleyen Günaydın, iktidarın gündeme getirdiği "süreç yasası"na ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü dile getirdi.

"GELECEK YASA TEKLİFİNİN KAÇ MADDEDEN OLUŞACAĞINI DA BİLMİYORUZ"

Günaydın, "Temmuz ayının başından bu yana bize sürekli 'Bir süreç yasası getireceğiz' deniliyor. Peki ne zaman gelecek? Belli değil. Çünkü hala anlaşamadıklarını söylüyorlar. Ben bir partinin grup başkanvekiliyim. Gelecek yasa teklifinin kaç maddeden oluşacağını da bilmiyorum, içeriği hakkında da bilgi sahibi değilim. Sadece ben değilim, hiç kimse bilmiyor. Anlaşılan arka planda yürüyen bir mutabakat var. O halde getirin bu düzenlemeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça tartışalım" dedi.

CHP'nin süreç konusundaki yaklaşımının başından beri değişmediğini belirten Günaydın, "Biz en başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Zemin hukuki zemin olmalı, süreç TBMM çatısı altında yürütülmeli. Her şey şeffaf olmalı, hiçbir şey gizlenmeden konuşulmalı. Demokratik bir anlayışla ilerlenmeli ve toplumun büyük çoğunluğunun kabul edeceği bir yol izlenmeli. Bu ülke solculardan, muhafazakarlardan, milliyetçilerden, sosyalistlerden oluşuyor. Bu geniş toplumsal yelpazenin büyük çoğunluğu 'Türkiye'nin barışı için bunlar doğrudur' diyebilmeli. Bunun için de siyasal partiler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" diye konuştu.

"ARTIK BEKLEME ZAMANI DEĞİL"

CHP olarak kendi seçmenlerini de barış sürecinin gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıştıklarını ifade eden Günaydın, "Biz tabanımızı barış sürecinin doğruluğu ve önemi konusunda ikna etmek için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tabanımızın önemli bir bölümü de bunun Türkiye'nin geleceği açısından yararlı olacağı kanaatine ulaştı. Ancak artık bekleme zamanı değil. Süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi ve oyalanma döneminin sona erdirilmesi gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum; Türkiye'de adil ve onurlu bir barışın tesis edilmesi gerekir" dedi.