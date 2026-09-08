YENİ Parti İl Başkanı Çelik: Üsküdar\'daki başkan vekili seçimini savcılar ve Vali Gül kazandı

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi önünde bugün yapılan başkan vekili seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, bazı meclis üyelerinin savcılık tarafından tehdit, bazılarının da farklı vaatlerle ikna edildiğini iddia ederek "42 kişinin oy kullandığı bir seçimde savcılıkları, valilikleri, kolluk gücünü, bürokrasiyi devreye sokarak bir iş yapmış olabilirsiniz. Ama er ya da geç bu sandık milletin önüne gelecek. Üsküdar, İstanbul bugünün hesabını soracak" dedi.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin dördüncü turunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Üsküdar'da Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş bir gün yaşandı. ve burada seçimi AKP kazanmadı. Burada seçimi Kartal Adliyesi'ndeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı" dedi.

Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinin hukuksuz şekilde iptal edildiğini savunarak, dört meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiğini ve bazı üyelerin oy kullanmamaları için tutuklandığını ileri sürdü.

"SİZ ÜSKÜDAR'DA İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDINIZ"

Meclis üyelerinin savcılık tarafından tehdit edildiğini ve bazı isimlerin farklı vaatlerle ikna edildiğini iddia eden Çelik, "Buradan bu uygulamayı gerçekleştirenlere sesleniyorum. Sizler var ya, engelli çocuğu olan, engelli kadını olan bir insanı teslim aldınız. Baskıyla, korkuyla sindirerek teslim aldınız. Siz Üsküdar'da insanlık onurunu ayaklar altına aldınız" diye konuştu.

AK Parti'ye geçen meclis üyelerinin bir otelde günlerce tutulduğunu da öne süren Çelik, "Ve bugün iki meclis üyesi daha gizli kapaklı bir şekilde Üsküdar halkının iradesine ihanet etti. Birisini tespit etmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Bir tanesi Halit Onur Bayav. Ne tesadüf ki Onur Bayav'ın patronunun da savcılığa çağrıldığı, Onur Bayav'ın da yine adliye marifetiyle, savcılık marifetiyle tehdit edildiği şu anda Üsküdar Belediyesi'nin içerisinde ve meclis üyeleri içerisinde konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"ÜSKÜDAR BUGÜNÜN HESABINI SORACAK"

İstanbul Valiliği'nin belediye binasını demir bariyerlerle abluka altına aldığını ve gazetecilerin içeri alınmadığını belirten Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ü seçim sürecine müdahale etmekle suçladı.

Çelik, "42 kişinin oy kullandığı bir seçimde savcılıkları, valilikleri, kolluk gücünü, bürokrasiyi devreye sokarak bir iş yapmış olabilirsiniz. Ama er ya da geç bu sandık milletin önüne gelecek" dedi. Çelik, "Üsküdar bugünün hesabını soracak. İstanbul bugünün hesabını soracak. Türkiye bugünün hesabını soracak" ifadelerini kullandı.