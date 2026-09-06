YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik'te buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik'te buluştu

YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik\'te buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti il belediye başkanları, ilk toplantılarını Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda şehirlerin ihtiyaçları ve ortak hedefler ele alınırken, katılımcılar daha sonra esnafı ziyaret edip belediyenin projelerini inceledi.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, YENİ Parti il belediye başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, şehirlerin ihtiyaçlarına göre yapılacak projeler ve çalışmalar ele alındı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Yeni Partili İl Belediye Başkanları katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katıldığı toplantıda, şehirlerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ŞEHİRLERİN İHTİYAÇLARI VE HEDEFLERİ ELE ALINDI

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeni Partili il belediye başkanlarının ilk kez Bilecik'te bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik'te ağırladığımız bu buluşmada; şehirlerimizin ihtiyaçlarını, yerel yönetim anlayışımızı ve geleceğe dair ortak hedeflerimizi konuşarak halkımız için daha güzel yarınları birlikte inşa etme umudumuzu tazeledik. Bilecik'imizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milletvekili ve belediye başkanları, hazırlanan program kapsamında şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Yeni Parti, Politika, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik'te buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:10:24. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik'te buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement