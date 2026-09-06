YENİ Parti il belediye başkanları ilk toplantısı için Bilecik\'te buluştu

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, YENİ Parti il belediye başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, şehirlerin ihtiyaçlarına göre yapılacak projeler ve çalışmalar ele alındı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Yeni Partili İl Belediye Başkanları katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katıldığı toplantıda, şehirlerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ŞEHİRLERİN İHTİYAÇLARI VE HEDEFLERİ ELE ALINDI

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeni Partili il belediye başkanlarının ilk kez Bilecik'te bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik'te ağırladığımız bu buluşmada; şehirlerimizin ihtiyaçlarını, yerel yönetim anlayışımızı ve geleceğe dair ortak hedeflerimizi konuşarak halkımız için daha güzel yarınları birlikte inşa etme umudumuzu tazeledik. Bilecik'imizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milletvekili ve belediye başkanları, hazırlanan program kapsamında şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmaları yerinde inceledi.