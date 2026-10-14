YENİ Parti İstanbul Milletvekili Karabat, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Karabat, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karabat, '19 Mart darbesi sürüyor' diyerek, 'Halk TV'nin ve emekçilerinin yanındayız. Halkın sesini susturamayacaksınız' ifadelerini kullandı.
(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin ve emekçilerinin yanındayız. Halkın sesini susturamayacaksınız" dedi.
YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mart darbesi sürüyor. Anayasa'yı tanımayan, fon vurgunlarıyla milleti soyan, milletvekillerini, belediye başkanlarını tutuklayarak sandık iradesine çöken bu karanlık düzene karşı her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Halk TV'nin ve emekçilerinin yanındayız. Halkın sesini susturamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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