YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 266 kız çocuğu için TBMM'ye başvurdu - Son Dakika
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 266 kız çocuğu için TBMM'ye başvurdu

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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 266 kız çocuğu için TBMM\'ye başvurdu
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, hapishanelerdeki 266 kız çocuğunun koşullarını yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Önergede, CİSST'in 1 Ekim 2026 verilerine göre 266 kız çocuğunun 185'inin tutuklu, 81'inin hükümlü olduğu belirtildi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye'deki hapishanelerde bulunan 266 kız çocuğunun yaşam koşullarını, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini, güvenliğini ve aileleriyle görüşme haklarını TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Kaya, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) 1 Ekim 2026 tarihli verilerine göre, hapishanelerde bulunan 12-18 yaş aralığındaki 266 kız çocuğunun 185'inin tutuklu, 81'inin ise hükümlü olduğunu belirtti.

Çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılmasının son çare olması gerektiğini vurgulayan Kaya, tutuklu 185 kız çocuğundan kaçının altı ay, bir yıl ve iki yılı aşkın süredir hapishanede tutulduğunun açıklanmasını istedi. Kaya, çocuklar hakkında tutuklama kararı verilirken özgürlüğü kısıtlamayan alternatif tedbirlerin değerlendirilip değerlendirilmediğini, adli kontrol ve koruyucu tedbirlerin ne oranda uygulandığını da sordu. Çocukların yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve bireysel koşullarına uygun koruma mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

CİSST'in paylaştığı bilgilerde, kapalı hapishanelerdeki kız çocuklarının kadın hapishanelerinin çocuk koğuşlarında tutulduğuna ve kız çocuklarına yönelik müstakil çocuk eğitimevi sayısının yalnızca bir olduğuna dikkat çekildiğini aktaran Kaya, kız çocuklarına özgü, çocuk hakları standartlarına uygun bağımsız kurumlar oluşturulmasına yönelik bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini sordu. Mevcut uygulamanın değiştirilmesine ilişkin somut bir takvim bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Kaya, ailesinden uzakta kalan çocukların düzenli yüz yüze, telefon ve görüntülü görüşme haklarına erişimi için sağlanan imkanlara ilişkin de bilgi talep etti.

ŞİDDET VE İSTİSMAR ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANMALI

Hapishanelerde bulunan kız çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini de gündeme getiren Kaya, örgün eğitimine devam edemeyen çocukların sayısının açıklanmasını istedi. Çocukların sınavlara katılımı, eğitim materyallerine erişimi ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri için yürütülen uygulamaları soran Kaya; psikolojik destek, sosyal hizmet danışmanlığı ve çocuk gelişimi hizmetlerinden yararlanan çocukların sayısının yanı sıra bu alanlarda görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerin sayılarını da talep etti.

Kaya, kız çocuklarının fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete, istismara, akran zorbalığına ve ayrımcı muameleye maruz kalıp kalmadığına ilişkin Bakanlık kayıtlarının açıklanmasını istedi. Son beş yılda bu kapsamda yapılan şikayetlerin, başlatılan idari ve adli soruşturmaların ve uygulanan yaptırımların sayısını soran Kaya, çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların etkinliğinin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Hapishanelerde hamile veya çocuk sahibi kız çocuklarının bulunup bulunmadığına ilişkin resmi verilerin açıklanmasını isteyen Kaya, hamile çocuklara sunulan gebelik takibi, doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri, yeterli beslenme ve psikososyal destek uygulamalarını da gündeme taşıdı. Çocuğuyla birlikte hapishanede bulunan kız çocuklarına yönelik özel koruma ve destek mekanizmalarının hangi koşullarda uygulandığının açıklanmasını talep etti.

KAYA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK DESTEK VE İZLEME SORULARI

Önergede, tahliye edilen kız çocuklarının toplumsal yaşama yeniden katılımı da ele alındı. Kaya, tahliye sonrasında çocukların eğitim hayatına dönmesi, barınma, sağlık hizmetleri, psikososyal destek ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumlarının nasıl iş birliği yaptığını sordu. Son beş yılda tahliye edilen kız çocuklarından kaçına bireysel takip ve destek hizmeti sunulduğunun açıklanmasını istedi.

Kız çocuklarının yaş, tutukluluk süresi, eğitim, sağlık, güvenlik ve rehabilitasyon durumlarına ilişkin istatistiklerin neden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmadığını da soran Kaya, çocukların kişisel verileri ve güvenlikleri korunarak ayrıntılı verilerin belirli aralıklarla yayımlanmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanmasını talep etti.

Kaya, çocukların üstün yararının bütün süreçlerde gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocukları korumakla yükümlü devletin, çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı koşulları da insan hakları, çocuk hakları ve üstün yarar ilkesi çerçevesinde denetlemesi zorunludur. Bir çocuğun hapishanede bulunması, devletin o çocuğa karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; aksine bu sorumluluğu daha da artırır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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