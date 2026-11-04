YENİ Parti kurultayı 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla 14-15 Kasım'da toplanacak - Son Dakika
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YENİ Parti kurultayı 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla 14-15 Kasım'da toplanacak

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YENİ Parti kurultayı \'Türkiye Yenileniyor\' sloganıyla 14-15 Kasım\'da toplanacak
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YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenleyeceği Birinci Olağan Kurultayı'nın sloganı 'Türkiye Yenileniyor' olarak belirlendi. Kurultayda 80 olan Parti Meclisi üye sayısının artırılması ve Merkez Yönetim Kurulu'nun genişletilmesi planlanıyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenleyeceği Birinci Olağan Kurultayı'nın sloganı, "Türkiye Yenileniyor" olarak belirlendi.

YENİ Parti'nin Birinci Olağan Kurultay hazırlıkları devam ediyor. 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenecek kurultayın hazırlıkları için kurulan Kurultay Hazırlık Komisyonu dün düzenlenen toplantıda, "kuruluş temalı" kurultayın sloganını netleştirdi. YENİ Parti'nin Birinci Olağan Kurultayı'nın "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla toplanması bekleniyor.

Kuruluş kurultayının başlangıcında CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında YENi Parti'nin kuruluş sürecinin anlatılacağı bir video izletilecek.

Kurultayda ayrıca, tüzükte yapılacak değişikilkile 80 olarak belirlenen Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması planlanıyor. PM listesinin meslek grubu, etnik köken gibi toplumun her kesimini kapsayacak genişlikte olması hedeflenirken yaş ve cinsiyet dağılımına da dikkat edileceği ifade ediliyor. PM'de ayrıca, Yargıtay'daki mutlak butlan kararının bozulması yönünde bir karar çıkması ihtimali için CHP'de kalan bazı isimlerin de yer alması bekleniyor.

PM içinden belirlenecek ve mevcutta dokuz kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sayısının da genişleyebileceği, MYK'daki mevcut isimlerin değişebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA
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