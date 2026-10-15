YENİ Parti'li Asu Kaya, kadınlara devlet ödemeli emeklilik ve her köye kreş vaat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti'li Asu Kaya, kadınlara devlet ödemeli emeklilik ve her köye kreş vaat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti\'li Asu Kaya, kadınlara devlet ödemeli emeklilik ve her köye kreş vaat etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asu Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kırsalda üreten kadınlar, tarım emekçileri ve ev kadınları için sigorta primlerini devletin karşılayacağı emeklilik sistemi kuracağını açıkladı. Her köye kreş açacağını ve eşlerinden bağımsız emeklilik hakkı kazanacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kırsalda üreten kadınların, tarım emekçisi ve ev kadınlarının sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağı bir emeklilik sistemi kuracağız. Türkiye'nin her köyünde bir kreş açacağız" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Gün doğmadan hayvanının yemini veren, sütünü sağan, tarlasına giden, ekimden hasada kadar üretimin her aşamasında çalışan kadınlar bu ülkenin sofrasını kuruyor. Kuraklığın, donun, hastalığın ve borcun kaygısını en yakından onlar yaşıyor. Tarladaki mesaileri bittiğinde evdeki işleri başlıyor. Çocukların, yaşlıların, hastaların bakımını üstleniyor, dinlenmeye ayrılması gereken saatlerde de çalışmaya devam ediyorlar. Ancak bunca emeğin karşılığında kendi adlarına düzenli bir gelire, sigortaya ve emeklilik hakkına ulaşamıyorlar. Bir kadının ellerindeki nasır, yıllarca çalıştığının tanığıdır. Devletin görevi, o emeği kayda geçirmek ve hakkını güvence altına almaktır. Kadın çiftçinin çalışmasını 'ailesine yardım' sayıp haklarını yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz.

"KADINLARIN DESTEKLERDEN DOĞRUDAN YARARLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Kadın çiftçiler, tarımın ağırlaşan sorunlarıyla birlikte eşitsizliğin yükünü de taşıyor. Mazot, gübre, yem, elektrik ve sulama giderleri yükselirken ürünün para etmemesi, kadınların emeğini daha da karşılıksız bırakıyor. Bir yıl boyunca yetiştirilen ürünün dalında kalması, yalnızca ekonomik kayıp değildir o ürüne bağlanan umudun ve verilen emeğin de örselenmesidir. İktidarın üreticiyi borca ve belirsizliğe mahküm eden politikaları, kadınların kırsalda kendi yaşamlarını kurma olanaklarını daraltıyor. Krediye, toprağa, ekipmana ve tarımsal desteklere erişimde yaşanan eşitsizlikler bu tabloyu ağırlaştırıyor. Kadın çiftçilerin üretici olarak tanınmasını, desteklerden doğrudan yararlanmasını ve kazançları üzerinde söz sahibi olmasını sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. Kadınların emeğiyle yetişen ürünün geliri, onların yaşamına da refah olarak yansıyacak.

Tarımda ve hayvancılıkta ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların sosyal güvencesizliği kader değildir. Bunun çözümü, kadınların emeğini tanıyan ve sorumluluk üstlenen bir sosyal devlettir. Kırsalda üreten kadınların, tarım emekçilerinin ve ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşması için sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağı bir emeklilik sistemi kuracağız. Devletin iş olanağı sağlayamadığı; çocuk, yaşlı veya engelli bakımı nedeniyle ücretli çalışmaya katılamayan kadınları da bu güvenceyle buluşturacağız. Kadınlar, eşlerinin sigorta durumundan bağımsız olarak kendi adlarına emeklilik hakkı kazanacak. Yıllarca çalışan bir kadın, yaşlılığında geçinebilmek için başkasının eline bakmak zorunda kalmayacak. Bu yaklaşımı Temel Vatandaşlık Geliri ile birlikte kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendiren bir sosyal devlet anlayışı içinde hayata geçireceğiz. Kadınların yaşam boyu verdiği emeğin karşılığını alması, siyasi sorumluluğumuzdur.

"HER KÖYDE BİR KREŞ AÇACAĞIZ"

Kadın çiftçilerin üretime katılabilmesi kadar dinlenebilmesi, sağlığına zaman ayırabilmesi ve sosyal yaşama katılabilmesi de önemlidir. Bakım sorumluluğunun tamamını kadınların omuzlarına bırakan düzeni değiştireceğiz. Köy okulları yeniden açılacak. Mahalle statüsüyle yaşam avantajını kaybeden kırsal mahalleler, yeniden köy statüsüne kavuşacak. Her köye bir kreş kampanyasıyla, Türkiye'nin her köyünde bir kreş açacağız. Kreş olanağı sunulamayan veya iş sağlanamayan dönemlerde kadınların sigorta hakkını devreye alacağız. Yaşlı ve engelli bakımına yönelik kamusal hizmetleri güçlendireceğiz. Köyde yaşayan bir kadının haklara ve hizmetlere erişimi, yaşadığı yer nedeniyle sınırlanamaz. Genç kadınların köylerinde güvenle yaşayabildiği, üretebildiği ve gelecek kurabildiği koşulları oluşturacağız.

"KADIN ÇİFTÇİYİ GÜÇLENDİRMEDEN TARIMI AYAĞA KALDIRAMAYIZ"

Planlı üretim, zamanında destek ve alım güvencesiyle çiftçinin önünü görmesini sağlayacağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazotu ÖTV ve KDV'den arındıracak, uygun koşullu üretim kredileriyle çiftçinin borç baskısını azaltacağız. Kadın üreticilerin kooperatifleşmesini destekleyecek; depolama, işleme, markalaşma ve pazarlama olanaklarını büyüteceğiz. Kadınların kendi ürünlerinin fiyatı ve satışı üzerinde söz sahibi olmasını güçlendireceğiz. Tarım politikalarının oluşturulmasında kadın çiftçilerin deneyimini ve taleplerini esas alacağız. Toprağı, suyu ve üreticiyi koruyan bir tarım politikası izleyeceğiz. Afet karşısında kadın çiftçiyi yalnız bırakmayacak, bir sonraki üretim dönemine devam edebilmesi için yanında olacağız.

"TOPRAĞI İŞLEYEN KADINLARIN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ"

Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür' sözüyle bu ülkenin kalkınmasında üreticinin yerini göstermiştir. Bu anlayışı yaşatmak toprağı işleyen kadınların emeğini korumayı, gelirini artırmayı ve geleceğini güvence altına almayı gerektirir. Kadın çiftçilerin yıllarca verdikleri emeğin ardından 'Benim de bir emekli aylığım olacak mı' kaygısı taşımadığı bir Türkiye kurmakta kararlıyız. Ülkemizin her köşesinde toprağa emek veren, üretimi sürdüren bütün kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bereketini büyüttüğünüz bu ülkenin refahından hak ettiğiniz payı almanız için mücadele edeceğiz. Emeğinizin de geleceğinizin de güvencesi olacak bir düzeni birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA
Yeni PartiPolitikaSigortaGüncelTarımDünyaKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
14:36
Avrupa’da Türk gecesi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11’leri
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:39:20. #.0.3#
SON DAKİKA: YENİ Parti'li Asu Kaya, kadınlara devlet ödemeli emeklilik ve her köye kreş vaat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei