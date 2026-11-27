(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini kınıyor; yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz. Mazlumların sesi olan Beşiktaş camiasının ve taraftarlarımızın yanındayız. Filistin halkının özgürlük, adalet ve barış mücadelesiyle dayanışmamızı sürdüreceğiz."