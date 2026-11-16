YENİ Parti'li Tanrıkulu, Vahap Seçer'in tutuklanmasını hukuka aykırı buldu - Son Dakika
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YENİ Parti'li Tanrıkulu, Vahap Seçer'in tutuklanmasını hukuka aykırı buldu

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YENİ Parti\'li Tanrıkulu, Vahap Seçer\'in tutuklanmasını hukuka aykırı buldu
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YENİ Parti\'li Tanrıkulu, Vahap Seçer\'in tutuklanmasını hukuka aykırı buldu
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YENİ Parti Milletvekili Tanrıkulu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti. Tanrıkulu, Seçer'in gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek özgürlüğüne kavuşup görevine dönmesini beklediklerini söyledi.

(MERSİN) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Mersin halkı da yurttaşlarımız da bunun farkında. Beklentimiz, Vahap Seçer'in bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve belediye başkanlığı görevine dönmesidir" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaretin ardından yaptğı açıklamada, şunları söyledi:

"Vahap Seçer, Türkiye sosyolojisinin bütün renklerini bünyesinde barındıran Mersin'in iki dönemdir belediye başkanlığını yapan, aynı zamanda üç dönem milletvekilliği görevinde bulunmuş önemli bir siyasi aktördür. Mersin'i model bir kent haline getirmiş bir belediye başkanıdır. Bugün ise cezaevindedir.

Elbette belediyeler büyük bütçeler kullanan, binlerce kişinin çalıştığı büyük organizasyonlardır. Bu kurumlarla ilgili ceza hukuku kapsamında soruşturmalar yürütülebilir. Ancak delilleri karartma veya değiştirme, kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanının sabah erken saatlerde gözaltına alınması, tutuklanması, dosyada gizlilik kararı bulunması ve görevden uzaklaştırılması hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz.

Vahap Seçer'in gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Mersin halkı da yurttaşlarımız da bunun farkında. Beklentimiz, Vahap Seçer'in bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve belediye başkanlığı görevine dönmesidir."

Kaynak: ANKA
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