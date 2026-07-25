ANKA Haber Ajansı 25 Temmuz Cumartesi gündemi

11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Kurucular Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret edecek. YENİ Parti'nin Parti Meclisi, Özel başkanlığında MYK'yı belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde üye katılım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

17.30 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Vakıf Üniversiteleriyle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Yenimahalle Belediyesi'nin Batıkent'te yaptırdığı Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi törenle açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın yarı finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. (MAKAU)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...