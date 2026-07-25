ANKA Haber Ajansı 25 Temmuz Cumartesi gündemi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından MYK toplantısı yapılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Sarıyer’de üye katılım toplantısına katılacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde Çin ile karşılaşacak. Ayrıca sendika ve belediye etkinlikleri var.
11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Kurucular Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret edecek. YENİ Parti'nin Parti Meclisi, Özel başkanlığında MYK'yı belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
12.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde üye katılım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
17.30 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Vakıf Üniversiteleriyle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - Yenimahalle Belediyesi'nin Batıkent'te yaptırdığı Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi törenle açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın yarı finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. (MAKAU)
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