YENİ Parti\'nin fon ve borsa önergesi AK Parti ile MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda YENİ Parti'nin yatırım fonları ve borsadaki manipülasyon iddialarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı "Türkiye Yüzyılı soygununa döndü Türkiye Yüzyılı ve kırk sekiz gündür liste önünüzde ama açıklamıyorsunuz ve milletle gerçekten dalga geçiyor gibisiniz. Bu sürede görevden alınanlar, affedilenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar var fakat iktidar adına 'Bu kurumlar bizim sorumluluğumuzdadır, bunları biz atadık ve bunun hesabını bu millete vereceğiz' diyen yok. Bu, sizi hiç rahatsız etmiyor mu arkadaşlar?" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da gündeme geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

YENİ Parti'nin "yatırım fonları ve borsa hisselerindeki manipülasyon iddialarının, yatırımcı zararlarının ve sorumlu kurumların denetim süreçlerinin araştırılması" amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi. Önerge üzerine konuşan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 17 Eylülde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmesinin ardından 48 gün geçtiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını anımsatan Arpacı, "Siyasi bağlantılarına ve arkadaşlarına daha ulaşamamış, ulaşmaya da niyetinin olmadığı hepimiz tarafından biliniyor ama biz milletimiz adına diyoruz ve söz veriyoruz ki bunun sonuna kadar üzerine gideceğiz. Siyasi bağlantılar olmadan bu kadar büyük bir soygunun olma ihtimalinin olmadığını da çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Borsadaki kaybın 6,5 trilyonu geçtiğini savunan Arpacı, hisselerdeki kaybın ise 80 milyar dolar olduğunu ifade etti. Arpacı, şöyle konuştu:

"'Fon krizini çözeceğiz' diye kurduğunuz masadan 3 kişi vurguncu çıktı ve bu 3 kişi fona özel yasada sorumluluk aldı ve yapıcı olarak buralara geldi. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, SPK Başkanı Mahmut Sütcü, BIST Genel Müdürü Korkmaz Eren Ergun. Şimdi, Korkmaz Eren Ergun, birkaç gün önce suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve rüşvet almak gerekçesiyle gözaltına alındı. Eğer bir suç örgütünün varlığını artık savcılar da kabul ediyorsa buradan bir kez daha soralım: Bu suç örgütünün lideri kimdir? Bu suç örgütünün lideri kimdir ve açıklanmalıdır. Türkiye Yüzyılı soygununa döndü Türkiye Yüzyılı ve kırk sekiz gündür liste önünüzde ama açıklamıyorsunuz ve milletle gerçekten dalga geçiyor gibisiniz. Bu sürede görevden alınanlar, affedilenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar var fakat iktidar adına 'Bu kurumlar bizim sorumluluğumuzdadır, bunları biz atadık ve bunun hesabını bu millete vereceğiz' diyen yok. Bu, sizi hiç rahatsız etmiyor mu arkadaşlar?

Bu sabah aralarında eski SPK yöneticilerinin, 1 de BDDK daire başkanının bulunduğu 6 kişi daha alındı, kırk sekiz gün sonra. Bunlarla ne konuşuyorsunuz? Denetlemekle görevlendirilen soruşturuluyor, onları görevlendirenlerin sorumluluğu hiç yok ortada. Haberleri paylaşan gazetecilerse Mustafa Balcı, Şaban Sevinç içeride tutuklu. Peki, Fatma Hanım'a hangi adli tedbiri uyguladınız? Tera Yatırım, 16 Eylülde THF fonundan BIST 30 Endeksi'nin içindeki likit hisseleri aldı ama 16 Eylülde Özata Denizcilik de 116 bin 500 lot hisse alımı yapmış. Bu hisselerin sahibi kimdir? Fatma Betül Hanımefendi yatırdığı parayı geri alarak kazandığı parayı iade etti, bugün aslında aynı hisselere sahip olsa 56 milyon lirası kalmıştı. Gelsin şimdi bu hanımefendi, bu hisseyi aldırdığı küçük yatırımcının hisselerini alsın, 163 milyonunu da geriye ödesin."

"MİLLETİN PARASINI KORURKEN HUKUKUNU DA KORUYORUZ"

YENİ Parti'nin önergesi üzerine söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ekonomik ortamı zedelemeye ve yatırımcıları mağdur etmeye yönelik girişimlere karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, fon soruşturması kapsamında yürütülen adli süreçlere değindi.

Bu süreçte 433 şüpheliden 112 kişinin tutuklandığını 186 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu söyleyen Yüksel, 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile bankasına tedbir uygulandığını bildirdi. Soruşturmaların titizlikle devam ettiğini aktaran Yüksel, şu değerlendirilmelerde bulundu:

"Bugün 9'uncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kabul ettiğimiz 7596 sayılı Kanun doğrultusunda olağanüstü tasfiyeye ilişkin ilk ara ödemeler 30 Ekim itibarıyla başlamıştır. Olağanüstü tasfiyede 29,3 milyar lira, olağan tasfiyede ise 68 milyar lira olmak üzere toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca, 178 bin 537 tekil yatırımcının yaklaşık 76 milyar lira tutarındaki anapara alacağı karşılanmıştır. Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında tutulmaktadır. Ödemeler öncelikle para piyasası fonlarından başlanarak en düşük katılma payı sahibinden en yükseğe doğru ve en fazla yatırımcıya ulaşacak şekilde sürdürülmektedir, ara ödemeler bu hafta da devam edecektir.

Diğer taraftan yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi TMSF bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında teslim edilmiştir. Burada özellikle vurgulamak isterim ki, ekonomimizin göz bebeği olan finans piyasalarımızın yaşanan bu süreçten zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Piyasalarımızdaki güven ve istikrarın korunması için tüm imkanlarımızı seferber ettik, seferber ediyoruz. Bu noktada hukuka uygun çalışan şirketler ile suç şüphesi altındaki işlemler birbirine karıştırılmamalıdır. Ekonomik güven ortamını korumak ve manipülasyonları önlemek önceliğimizdir çünkü biz milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyoruz."

Önerge üzerine görüşmelerin ardından YENİ Parti'nin önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.