YENİ Parti Sözcüsü Emre, Bakan Kurum\'a Ayazağa\'da ÇED ve ruhsat tepkisi gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Dere yatağına inşaat yapılabilir onayı vererek suç işleyen senin Bakanlığın. ÇED kararını onaylayan sensin. İnşaat ruhsatını veren sensin. Utanmadan hala çıkıp konuşuyorsun" dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Ayazağa'daki projeye ilişkin tartışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "'Ayazağa'da dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir" şeklindeki açıklamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Boş senetçi Murat Kurum! Genel Başkanımıza laf söylemek senin haddine değil. Önce şu iki soruya cevap ver! 1- Ayazağa'da dere yatağında, selin vurduğu alandaki inşaat projesine ÇED olumlu onayını kim verdi? Senin Bakanlığın! Yani dere yatağına inşaat yapılabilir onayı vererek suç işleyen senin Bakanlığın! 2- Peki, o projenin ruhsatını kim verdi? İlçe belediyesi ruhsat vermeyince devreye kim girdi? Yine senin Bakanlığın! ÇED kararını onaylayan sensin. İnşaat ruhsatını veren sensin. Utanmadan hala çıkıp konuşuyorsun. İstanbul halkı senin notunu son yerel seçimde verdi."