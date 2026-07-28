YENİ Parti'ye TBMM'de Yeni Görevler - Son Dakika
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YENİ Parti'ye TBMM'de Yeni Görevler

YENİ Parti\'ye TBMM\'de Yeni Görevler
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TBMM'de YENİ Parti, Başkanvekili Tekin Bingöl ve İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı'yı seçti.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda, YENİ Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak Başkanvekili ile İdare Amiri seçildi. Buna göre, Meclis Başkanvekilliğine Tekin Bingöl, İdare Amirliği'ne Harun Özgür Yıldızlı seçildi. Genel Kurul'da ayrıca İYİ Parti ve AK Parti gruplarına düşen boş ihtisas komisyonu üyelikleri de yapılan oylamalarla belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce yapılan oylamalarda, TBMM Başkanlık Divanı'nda YENİ Parti Grubu'na düşen üyeliklerin dağılımı Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edildi. Genel Kurul'da ayrıca ihtisas komisyonlarında boş bulunan İYİ Parti ve AK Parti gruplarına düşen üyelikler ile YENİ Parti Grubu'na düşen Başkanvekilliği ve İdare Amirliği için seçim yapıldı.

TBMM BAŞKANLIK DİVANI'NA YENİ PARTİ'YE 3 ÜYELİK

Danışma Kurulu'nun TBMM Başkanlık Divanı'ndaki görev yerlerinin yeniden dağıtılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Buna göre, TBMM Başkanlık Divanı'nda YENİ Parti Grubu'na düşen 3 üyeliğin 1 Başkanvekilliği, 1 İdare Amirliği ve 1 Katip Üyelik, CHP Grubu'na düşen 2 üyeliğin ise 2 Katip Üyelik şeklinde dağıtılması kabul edildi.

İYİ PARTİ VE AK PARTİ'NİN KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Genel Kurul'da daha sonra ihtisas komisyonlarında boş bulunan İYİ Parti Grubu'na düşen üyelikler için seçim yapıldı.

Buna göre, Adalet Komisyonu'na Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Anayasa Komisyonu'na İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çevre Komisyonu'na Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Dışişleri Komisyonu'na Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Komisyonu'na İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Muğla Milletvekili Metin Ergun, Millî Savunma Komisyonu'na Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na ise Aksaray Milletvekili Turan Yaldır seçildi.

AK Parti Grubu'na düşen boş üyelikler kapsamında ise Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na ise İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir seçildi.

YENİ PARTİ'NİN BAŞKANVEKİLİ TEKİN BİNGÖL OLDU

Genel Kurul'da yapılan seçimlerde, TBMM Başkanlık Divanı'nda YENİ Parti Grubu'na düşen Başkanvekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İdare Amirliği görevine ise Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı seçildi. Her iki isim de yapılan oylamada kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Harun Özgür Yıldızlı, Tekin Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti'ye TBMM'de Yeni Görevler - Son Dakika

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