(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, hakkında gizli tanık ifadesine dayandırılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, belediyelerle maddi menfaat ilişkisi olmadığını belirtti. Akdoğan, adı geçen belediye yöneticilerinin partiyi finanse ettiği iddiasına ilişkin "Dostluklarımız bakidir, siyaseten yol yürürüz veya yürümeyiz ama işimize para katmayız" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "AW1G47AZ" kod adlı bir gizli tanığın, aralarında kendisinin de bulunduğu milletvekilleri hakkında ifade verdiğini basından öğrendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından 10 maddelik açıklama yapan Akdoğan, belediyelerle ilişkilerine, partisinin finansmanına ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in giderlerinin karşılandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Demirel'in "Allah yakışan iftiradan korusun" sözünü anımsatan Akdoğan, "Bizleri seven herkes çok rahat olsun. Bu iftiralar bize yakışmaz, yapışmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİYASETİMİZDE PARA DEĞİL, İTİBAR ESASTIR"

Kamu kurumlarıyla maddi ilişkisi olmadığını belirten Akdoğan, "Her zaman ifade ettiğim gibi tek bir kamu kurumu ile bir delikli kuruş kadar dahi ilişkim olmamıştır, olamaz. Yerel yönetimler başta olmak üzere bu kurumlara bazen siyasi kariyerime de zarar verecek ölçüde mesafeli olduğum bilinir" dedi.

Hiçbir belediye başkanı veya yetkilisinden bir kişinin işe alınmasını istemediğini ifade eden Akdoğan, "Bizim siyasetimizde para değil, itibar esastır. Zaman zaman kimseden çekinmeden yaptığımız çıkışların dayanağı budur. Yakasını kaptırmayanlar cesurca konuşabilenlerdir" açıklamasını yaptı.

"DOLAYISIYLA PARTİNİN BU KİŞİLERCE FİNANSE EDİLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Akdoğan, haberlerde adı geçen belediyelerden birinin başkanı ve yöneticileriyle butlan kararından bu yana siyasi olarak ayrı düştüklerini belirterek, "Bahsi geçen kıyı belediyelerinden şezlong yeri dahi istemeyiz. Dostluklarımız bakidir, siyaseten yol yürürüz veya yürümeyiz ama işimize para katmayız. Dolayısıyla partinin bu kişilerce finanse edilmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Özel'in giderlerinin finanse edildiği iddiasına da yanıt veren Akdoğan, "Bırakın giderlerinin finanse edilmesini, finanse edilmesini gerektirecek bir yaşamı olmadığı da açıktır. Kaldı ki şükür kendisinin maddi durumu tüm ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur" dedi.

PİYALEPAŞA VE ARAÇ HEDİYESİ İDDİALARINA YANIT

Akdoğan, gizli tanığın Piyalepaşa'da imar artışından ve bir otelde yıkımdan söz ettiğini, kendisinin ise Piyalepaşa'nın hangi ilçede olduğunu ifadeyi okuduktan sonra internetten araştırdığını belirtti. Vito marka araç hediye ettiği yönündeki iddiayı da reddeden Akdoğan, "Tüm bunlar için değil bir şahsın bana para vermesi, bunu teklif etmesi dahi düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Daha önce de iki fezlekede adının geçtiğini belirten Akdoğan, açıklamasını "Bugün ortaya atılan haberlerin benzerleri çok kez ortaya atılmış, iftiralar saçılmış ama sonuç alınamamıştır. Zira gerçeğin nefesi dağları eritmiş, yalancının ateşi yağı eritememiştir" sözleriyle tamamladı.