YENİ Partili Aytekin, Halk TV kayyımını haber alma hakkına müdahale olarak niteledi - Son Dakika
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YENİ Partili Aytekin, Halk TV kayyımını haber alma hakkına müdahale olarak niteledi

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YENİ Partili Aytekin, Halk TV kayyımını haber alma hakkına müdahale olarak niteledi
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Halk TV'ye kayyım atanmasına YENİ Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, uygulamanın doğrudan haber alma hakkına müdahale olduğunu savunarak 'Susturulan bir kanal, bir yayın, birkaç ses değildir; susturulan bu memleketin yarınlarıdır' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, müdahalenin halkın haber alma hakkına yönelik olduğunu savunarak, "Susturulan bu memleketin yarınlarıdır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tavukçulara, şirketlere, belediyelere, partilere, genel merkezlere, televizyonlara kayyım. Beyefendi, 'Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir' dedi. Cümlenin sonunu getirmedi. O cümlenin sonu 'bedelini ödemek kaydıyla' idi. O bedel şu an canlı yayında tüm kanallarda son dakika olarak veriliyor. Konu Halk TV falan değil, konu, doğrudan haber alma hakkına müdahaledir. Bu kayyım demokrasisinin aparatları da tıpkı butlan davasından önce olduğu gibi, aynı şekilde aynı operasyon kanalına çıkıp işaret fişeğini verdi ve bu sabah da operasyon yapıldı. Susturulan bir kanal, bir yayın, bir kaç ses değildir. Susturulan bu memleketin yarınlarıdır."

Kaynak: ANKA
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